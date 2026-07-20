Slušaj vest

ANRE je saopštila na kanalu Telegram da na tržištu nema opšte nestašice standardnih naftnih derivata, nakon što su se u javnosti pojavile informacije o mogućim problemima u snabdevanju dizel gorivom.

Agencija je navela da kontinuirano prati stanje na tržištu goriva, kao i kretanja na međunarodnim tržištima nafte, uključujući situaciju u regionu Persijskog zaliva, koja utiče na promene međunarodnih cena i uslove snabdevanja.

Prema podacima koje su privredni subjekti prijavili za 20. jul, zalihe dizela u zemlji dovoljne su za oko osam dana potrošnje, dok benzina ima za približno 18 dana.

Agencija je istakla da prati samo standardne naftne derivate koji se prodaju na benzinskim stanicama i da nadzire poštovanje pravila o transparentnom prikazivanju cena, kao i primenu metodologije za određivanje maksimalnih prodajnih cena regulisanih proizvoda.

ANRE je poručila da će nastaviti da prati situaciju na tržištu i da će obaveštavati javnost o svim promenama značajnim za potrošače.

Ne propustitePlanetaKAZAHSTAN BESAN ZBOG NAPADA NA BRODOVE U CRNOM MORU! "Imamo pravo da zaštitimo svoje legitimne interese"
2026-03-12 14_19_58-Clash Report on X_ _WATCH_ The moment the U.S.-linked oil tanker Safesea Vishnu .png
PlanetaIZBIO POŽAR U VOJNOJ BAZI! Prijavljen crni dim, vatrogasci gasili buktinju sat i po vremena (VIDEO)
Screenshot 2026-07-20 144907.png
PlanetaNOVO RAZBIJANJE AFRIČKOG KORPUSA, BIVŠI VAGNEROVCI POTUČENI ŽESTOKO! Ubijeno više od 50 ruskih vojnika, džihadisti i separatisti udarili iz zasede!
Rusija Vagner Mali
PlanetaUKRAJINA RAZNELA NAJVEĆI RUSKI LOGISTIČKI CENTAR! Moskovski gigant u plamenu, gori 200.000 kvadrata - RASTE CENA NAFTE
dron ukrajina rusija.jpg