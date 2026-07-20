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Ministarstvo odbrane SAD zvanično je identifikovalo dva vojnika američke vojske koji su poginuli u subotu uveče u napadu iranskih balističkih raketa na vazduhoplovnu bazu Muvafak al Salti u Jordanu. Jedna od poginulih bila je devetnaestogodišnja devojka koja je tek započela svoju vojnu karijeru.

Pentagon je objavio da su žrtve poručnik Tajler Džejms Fihan (25) iz Eva Biča na Havajima i redov Izabela Gonzales (19) iz Karoltona u Teksasu. Oboje su bili raspoređeni u jedinice protivvazdušne i protivraketne odbrane američke vojske.

Zvanično raspoređeni kao deo druge operacije

Zanimljivo je da je Pentagon zvanično pripisao ove žrtve operaciji "Inherent Resolve" (koja je prvobitno pokrenuta radi borbe protiv ISIS-a), a ne trenutnom ratu koji Amerika vodi protiv Irana. Jasno je da ova klasifikacija odražava operativni okvir pod kojim su vojnici formalno raspoređeni na Bliski istok, a ne stvarne geopolitičke okolnosti njihove smrti.

Rat između Sjedinjenih Država i Izraela s jedne i Irana s druge strane počeo je 28. februara 2026. godine. Nakon višemesečnih žestokih borbi, činilo se da je postignut diplomatski spas kada su 17. juna 2026. godine SAD i Iran potpisali takozvani Islamabadski memorandum o razumevanju (MoU).

Taj sporazum je otvorio 60-dnevni pregovarački prozor i doneo privremeno primirje na svim frontovima kako bi se pregovaralo o trajnom miru i rešilo pitanje nuklearnog programa i otvaranja Ormuskog moreuza, koji je Iran zatvorio zbog američko-izraelskih napada.

1/7 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Information Technician Second Cl/US Navy

Međutim, Islamabadski sporazum je trajao samo manje od mesec dana pre nego što se potpuno srušio pod naletom novih jednostranih akcija i eskalacije.

Sa obnavljanjem neprijateljstava, sada u drugoj nedelji, rat je ušao u još brutalniju fazu u kojoj SAD sprovode kontinuirane vazdušne napade na iransku infrastrukturu, dok Teheran odgovara balističkim udarima na američke baze u susednim zemljama.