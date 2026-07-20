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U Italiji su izbili protesti nakon što je državljanin Maroka preminuo tokom policijske akcije u kojoj su službenici primenili biber-sprej i svezali ga.

Abderahim Fakir (42) izdahnuo je u lisicama u nedelju u Bolonji, nakon što je policija hitno intervenisala po dojavama građana da se ponaša neuračunljivo i uznemireno.

Njegova tragična smrt izazvala je snažne asocijacije na slučaj Džordža Flojda, koji je preminuo u maju 2020. godine u Mineapolisu kada mu je policajac tokom hapšenja klečao na vratu.

Dramatični snimci: Zapomaganje i biber-sprej

Svedočanstvo događaja, video-snimak, prikazuje dvojicu policajaca kako Fakira, inače vlasnika male firme za čišćenje, drže pritisnutog licem ka zemlji dok on zapomaže i moli za pomoć. Treća osoba, za koju se pretpostavlja da je stanar lokalnog naselja Pilastro, zabeležena je kako mu pridržava noge dok ga policajci obuzdavaju.

Na snimku se takođe vide dvojica radnika hitne pomoći koji nemi posmatraju prizor, kao i troje prolaznika koji sa strane prate razvoj drame.

Izbezumljeni Fakir preklinjao je policajce da prestanu sa prinudom, ponavljajući kroz plač: "Upomoć, dosta je, dosta!"

Lokalni mediji prenose da su službenici tokom sukoba upotrebljavali biber-sprej, a nesrećni čovek je minutima, dok je okršaj trajao, preklinjao za malo vode.

Nakon izvesnog vremena prizori njegovog otpora su utihnuli jer je, po svemu sudeći, izgubio svest. Ubrzo potom, policajci i jedan meštanin snimljeni su kako mu konopcem ili trakom vezuju noge.

Zvanične tvrdnje policije i uzrok smrti

Inače, policijsku patrolu pozvali su stanari koji su prijavili muškarca kako viče i pravi nered u kraju. Vlasti navode da je Fakir navodno udario u policijsko vozilo pre nego što su službenici stigli i pokušali da ga savladaju.

U zvaničnom saopštenju lokalne policije stoji da su službenici intervenisali na poziv građana koji su "prijavili razjareno lice... dok su im drugi stanari pomogli u obuzdavanju pojedinca nakon što je oštećen automobil".

Takođe su dodali: "Nakon sprovedene operacije obuzdavanja, koja je izvedena u prisustvu zdravstvenih radnika, muškarac je preminuo".

Nadležni su potvrdili da će svi snimci sa zaštitnih kamera na uniformama policajaca biti stavljeni na raspolaganje pravosudnim organima.

Određivanje tačnog uzroka smrti još uvek je u toku, a prvi izveštaji ukazuju na to da je Fakir možda pretrpeo težak napad astme ili srčani udar. Tužilaštvo je zvanično naložilo obdukciju.

Apel skrhane porodice i zahtev za pravdom

Dok istraga napreduje, Fakirova porodica, skrhana bolom, zahteva punu istinu o njegovim poslednjim trenucima.

Njegova sestra Kadidža izjavila je za lokalne medije: "Zahtevam pravdu. Želim osvetu. Nikada neću naći mir dok moj brat ne dobije pravdu. Ne znamo šta se dogodilo; samo smo dobili telefonski poziv u kojem su nam rekli da je mrtav. Stavili su mu lisice i on je umro. Napali su ga... i pretukli ga. Postoje svedoci".

Prema rečima porodice, Fakir je živeo sa bratom, odranije je bio poznat organima reda po lakšim prestupima i bolovao je od hroničnih zdravstvenih tegoba.

Komentarišući postupanje policajaca, njegova sestra je poručila: "Kada je neko uznemiren, dužni ste da ga smirite, a ne da ga ubijete".

Istraga u toku

Fakirovu smrt sada istražuju tužioci u Bolonji, koji su pokrenuli istragu o ubistvu iz nehata protiv onih koji su učestvovali u "raznim fazama" policijske operacije.

Slučaj uključuje dva policajca i četiri radnika hitne pomoći, iako tužioci kažu da trenutno nema osumnjičenih.

Istražitelji su rekli da će istraga ispitati ceo niz događaja, uključujući trenutke pre i posle snimka koji je kružio internetom.

Stranka Liga, deo vlade premijerke Đorđe Meloni, pozvala je na potpunu istragu, ali je stala u odbranu policajaca, navodeći da su oni "obavljali svoju dužnost" nakon što su ih pozvali "ogorčeni građani".

Fakirova advokatica Barbara Spineli opisala ga je kao "ljubaznu, učtivu i poštovanu osobu" koja je duboko brinula o svom poslu i zaposlenima.

"Bio je izuzetno ljubazan, učtiv i poštovan čovek. Radnik koji je brinuo o svojoj kompaniji i svojim zaposlenima. On je poslednji klijent za koga bih zamislila da bi doživeo takav kraj", rekla je advokatica.

Spineli je takođe rekla da Fakir legalno živi u Italiji od detinjstva i da obnavlja svoju boravišnu dozvolu.