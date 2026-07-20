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Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, uvode pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji kao odgovor saudijsku blokadu Jemena i nedavni napad na međunarodni aerodrom u prestonici Sani.

Vojni portparol te pobunjeničke grupe Jahja Sari naveo je da blokada predstavlja odgovor na blokadu koju je Rijad uveo Hutima, javlja Tajms of Izrael.

On je dodao da je odluka doneta u skladu sa pravilom "blokada za blokadu".

"Svaka eskalacija od strane Saudijske Arabije biće praćena eskalacijom od strane Hutija", rekao je Sari.

Zamenik šefa medijske službe Hutija Nasrudin Amer rekao je da će moreuz Bab el-Mandeb biti zatvoren kao odgovor na blokadu Jemena koju Saudijska Arabija sprovodi duže od 10 godina, javila je agencija Asošiejted pres.

Foto: Shutterstock

Bab el-Mandeb predstavlja kapiju ka Crvenom moru kroz koju obično prolazi oko 12 odsto svetske trgovine.

Rijad za sada nije dao komentar na objavu Hutija o blokadi.

Saudijska Arabija predvodi koaliciju više zemalja sa severa Afrike i Bliskog istoka protiv Hutija, a vazdušnu i pomorsku blokadu Jemenu je uvela 2015. godine.

Prethodne godine, u Jemenu je počeo građanski rat kada su Huti zauzeli glavni grad Sanu i veći deo severnog Jemena, primoravši time vladu da izbegne.

Primirje između Hutia i Saudijske Arabije postignuto 2022. narušeno je prošle nedelje.