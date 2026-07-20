Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ministarstvo odbrane Ukrajine razvilo je novu klasu vođene municije pod nazivom "Fajer flaj" (Firefly), koja je uspešno prošla testiranja i spremna je za masovnu proizvodnju, prenosi Ukrinform pozivajući se na zvanično saopštenje Ministarstva.

Napredne mogućnosti i otpornost na elektronsko ometanje

Municija "Fajer flaj" (Firefly) efikasno deluje na visinama do 800 metara. Nakon lansiranja, sistem autonomno izračunava i prilagođava putanju leta ka cilju, zadržavajući visoku preciznost čak i u uslovima neprijateljskog elektronskog ometanja.

Ovo omogućava uništavanje utvrđenja, bunkera i drugih zaštićenih položaja sa bezbedne udaljenosti za dron-nosač.

Sistem je testiran na glavnim ukrajinskim dronovima-bomberima, gde je potvrdio svoju efikasnost i spremnost za serijsku proizvodnju.

Prenos tehnologije na privatne kompanije i uloga platforme Brave1

Pravni osnov za masovnu proizvodnju stvoren je Uredbom Kabineta ministara Ukrajine br. 1310 od 13. oktobra 2025. godine, kojom je Ministarstvo odbrane ovlašćeno da prava na korišćenje ove tehnologije prenese na privatne kompanije iz namenske industrije.

Proizvođači i inovatori okupljeni oko platforme Brave1 mogu doprineti proširenju proizvodnje i integrisati ovu gotovu tehnologiju u sopstvene kapacitete.

Tehnološka nadmoć i brži razvoj domaće namenske industrije

Jedan od ključnih prioriteta ukrajinske odbrambene strategije jeste postizanje tehnološke nadmoći nad protivnikom.

Samo u prvoj polovini ove godine, Ministarstvo odbrane je kodifikovalo i odobrilo za upotrebu u Odbrambenim snagama 1.184 nova modela naoružanja i vojne opreme, od kojih je više od 90% proizvedeno u Ukrajini.