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Ukrajinske specijalne snage pogodile su komandni centar ruske obaveštajne službe duboko u okupiranom delu juga Ukrajine i izazvale veliki požar, saopštila je 20. jula Služba bezbednosti Ukrajine (SBU).

Iz te službe navode da su njihovi dronovi pogodili centar iz kojeg je koordinisan rad ruskog bezbednosnog aparata, gde se, prema procenama, mogao nalaziti veliki broj pripadnika Federalne službe bezbednosti (FSB).

Dronovi pogodili koordinacioni centar FSB

Pripadnici Centra za specijalne operacije "Alfa" pri SBU izveli su napad na koordinacioni centar i bazu pripadnika FSB, koji su bili smešteni u jednom odmaralištu na privremeno okupiranoj teritoriji Hersonske oblasti.

Ruski napad na Herson Foto: Printscreen/Facebook

SBU nije precizirao kada je napad izveden. Na snimku koji je objavila ukrajinska služba vide se dronovi kako pogađaju objekte, dok drugi dronovi iz vazduha beleže eksplozije i požar koji je usledio.

Prema preliminarnoj proceni SBU, na lokaciji se moglo nalaziti oko 100 pripadnika ruskih snaga. Ukupno 13 dronova pogodilo je mesto gde su bili raspoređeni pripadnici FSB, nakon čega je izbio veliki požar.

Kako navodi SBU, izviđanje je pokazalo da je kompleks bio pod jakim obezbeđenjem. Na teritoriji se nalazilo više od 70 vozila, objekat su čuvali naoružani stražari, pristup je bio kontrolisan preko kontrolnih punktova, a oko baze su bile postavljene inženjerijske prepreke i podzemna skloništa.

FSB ima ključnu ulogu u ruskim ratnim operacijama. Ova služba zadužena je za kontraobaveštajne poslove, unutrašnju bezbednost, borbu protiv sabotaža i koordinaciju bezbednosnog aparata koji podržava ratne aktivnosti. Ukrajinska strana takođe tvrdi da FSB vrbuje ukrajinske državljane za izvođenje terorističkih napada, atentata na pripadnike ukrajinskih snaga u pozadini i drugih kriminalnih aktivnosti.

Deo svakodnevne kampanje udara

Iz SBU navode da ovakve operacije nanose značajne gubitke ruskim snagama na okupiranim teritorijama, remete njihov sistem komandovanja i koordinacije i primoravaju Rusiju da angažuje dodatne snage za zaštitu sopstvenih objekata, što dodatno otežava logistiku i snabdevanje jedinica FSB.

Ukrajinska služba bezbednosti tvrdi da svakodnevno izvodi udare na ruske vojne ciljeve kako na okupiranim teritorijama, tako i unutar Rusije. Ranije ovog meseca, ukrajinski pomorski dronovi napali su tankere takozvane "flote iz senke" u Crnom moru, dok su dronovi zapalili tri skladišta nafte u ruskoj Stavropoljskoj oblasti.

Nekoliko dana ranije, prema navodima SBU, ukrajinske snage uništile su i strateški bombarder Tu-95 na vazduhoplovnoj bazi Engels u Rusiji.

(Kurir.rs/United24media)

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