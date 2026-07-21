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Litvanski ministar odbrane Robertas Kaunas ocenio je danas da je predsedniku Rusije Vladimiru Putinu potrebno "novo zaoštravanje, nova pobeda, a baltički region i Poljska su najbliže mete".

"Kremlju, Putinu, potrebno je novo zaoštravanje, nova pobeda, a baltički region i Poljska su najbliže mete u ovom slučaju", rekao je Kaunas za litvanski javni servis.

Ministar je dodao da se rat u Ukrajini ne odvija kako je Rusija planirala zbog čega trpi posledice na domaćem planu, kao što je nestašica goriva.

Predsednici Litvanije i Letonije, Gitanas Nauseda i Edgars Rinkevič optužili su prošle nedelje Rusiju da planira sabotažu protiv zemalja NATO-a.

"Informacije koje prikupljamo od Litvanije, Letonije i drugih zemalja članica NATO-a pokazuju razne pokušaje izvršenja sabotaže i slabljenja bezbednosti naših zemalja", rekao je Rinkevič na konferenciji za novinare u Viljnusu sa svojim litvanskim kolegom.

On, međutim, nije precizirao koje su zemlje bile meta.