LITVANSKI MINISTAR ODBRANE: "Putinu je potrebno novo zaoštravanje, a baltički region i Poljska su moguće mete"
Litvanski ministar odbrane Robertas Kaunas ocenio je danas da je predsedniku Rusije Vladimiru Putinu potrebno "novo zaoštravanje, nova pobeda, a baltički region i Poljska su najbliže mete".
"Kremlju, Putinu, potrebno je novo zaoštravanje, nova pobeda, a baltički region i Poljska su najbliže mete u ovom slučaju", rekao je Kaunas za litvanski javni servis.
Ministar je dodao da se rat u Ukrajini ne odvija kako je Rusija planirala zbog čega trpi posledice na domaćem planu, kao što je nestašica goriva.
Predsednici Litvanije i Letonije, Gitanas Nauseda i Edgars Rinkevič optužili su prošle nedelje Rusiju da planira sabotažu protiv zemalja NATO-a.
"Informacije koje prikupljamo od Litvanije, Letonije i drugih zemalja članica NATO-a pokazuju razne pokušaje izvršenja sabotaže i slabljenja bezbednosti naših zemalja", rekao je Rinkevič na konferenciji za novinare u Viljnusu sa svojim litvanskim kolegom.
On, međutim, nije precizirao koje su zemlje bile meta.
(Kurir.rs/Beta)