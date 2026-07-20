Fotografija prikazuje Amira Uzunovića i Zijadu Uzunović. Prema navodima policije i medija, Zijada je ubijena u Vuhredu u Sloveniji, a policija traga za osumnjičenim Amirom Uzunovićem.

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Amir Uzunović u mestu Vuhred u Sloveniji ubio je svoju suprugu Zijadu Uzunović, a policija još traga za njim.

Prema informacijama „Avaza“, Uzunović je iz mesta Halinovići kod Kaknja, a ona iz sela Mijakovići, takođe kod Kaknja. Tu su odrasli, a onda u Sloveniju otišli trbuhom za kruhom.

Oni su u braku bili oko 15 godina, a dete je uzrasta oko 12-13 godina. Kako javljaju poznanici Amira Uzunovića, sumnja se i da je sebi presudio, s obzirom na to da se satima ne može pronaći, a reč je o veoma malom mestu, prenosi Avaz.

Fotografija prikazuje Amira Uzunovića i Zijadu Uzunović. Prema navodima policije i medija, Zijada je ubijena u Vuhredu u Sloveniji, a policija traga za osumnjičenim Amirom Uzunovićem. Foto: Društvene Mreže

Razlog više za takve sumnje je i to što Uzunović ranije nije bio sklon ekscesima. Prema informacijama „Avaza“, pretražuje se i reka Drava, pod sumnjom da je počinio samoubistvo i da se njegovo telo nalazi tamo.

Policija je obavestila javnost da je Amir opasan i nepredvidiv, te da mu se građani ne približavaju, već da pozovu policiju ukoliko ga vide. Kako su potvrdili iz Policijske uprave Celje, Amir je suprugu Zijadu ubio nožem.

Nakon zločina je pobegao peške. „Intenzivno tragamo za počiniocem od prijave ubistva“, rekli su iz PU Celje.

Osumnjičeni je visok oko dva metra. Prema dostupnim informacijama, u trenutku nestanka na sebi je imao farmerke, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele. Amir, Zijada i maloletni sin živeli su u stambenoj zgradi u Vuhredu.

U toku intenzivna potraga

Osumnjičeni za ubistvo, čiju fotografiju je objavila slovenačka policija, je opasan, i policija upozorava građane da mu se sklone sa puta ako ga vide.

Kako pišu slovenački mediji, za sada neidentifikovani muškarac je nožem napao ženu, a nakon ubadanja ona je preminula na licu mesta, saopštila je Policijska uprava (PU) Celje.

Ubistvo se dogodilo u stambenoj zgradi u centru Vuhreda.

Prema navodima policije, počinilac je peške napustio mesto događaja. Policija intenzivno traga za njim od prijema prijave o ubistvu. Koruškim policajcima u potrazi su se pridružile kolege iz drugih policijskih stanica, kriminalistički istražitelji iz sektora kriminalističke policije i vodiči pasa službe sa psima.

Foto: PU Celje

Takođe koriste dron kao pomoć u potrazi, a u potragu će biti uključeni i konjička jedinica i helikopterski tim, navodi Policijska uprava Celje.

Osumnjičeni je visok oko dva metra. Kada je napustio mesto događaja, nosio je farmerke i crnu majicu kratkih rukava i crne cipele.

- On je opasna i nepredvidiva osoba, pa upozoravamo sve da ne pokušavaju da stupe u kontakt sa njim ako naiđu na njega. Trebalo bi da se povuku na bezbedno mesto i odmah pozovu broj za hitne slučajeve 113 - saopštila je Policijska uprava Celje.

Mesto zločina je takođe pregledala ekipa Odeljenja za kriminalističke istrage Policijske uprave Celje.