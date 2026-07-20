Slušaj vest

U ruskom raketnom napadu izvedenom u noći između 18. i 19. jula uništena je štamparija kompanije Konvi Group, a izgorelo je gotovo 250.000 školskih udžbenika, prenosi Ukrinform.

Komercijalna direktorka kompanije Konvi, Viktorija Gajdaj, objavila je na Fejsbuku da je reč o jednoj od najvećih štamparija u Ukrajini koja se bavi štampanjem školskih udžbenika.

"Noć 19. jula bila je strašna za Kijev, a razorna za štampariju Konvi Group. Na sreću, nijedan zaposleni nije povređen u napadu", navela je Gajdaj.

Prema njenim rečima, usled ruskog napada balističkim raketama, veliki proizvodni pogoni ostali su bez krovova, oprema u odeljenjima za štampu i povezivanje knjiga je uništena ili poplavljena, dok su kancelarije u potpunosti izgorele.

1/9 Vidi galeriju Ruski raketni napad na Kijev - 19.07.2026. godine Foto: screenshot X

Izgorelo 250.000 udžbenika za škole, šteta se meri milionima

Među najvećim gubicima je gotovo 250.000 udžbenika za deveti razred, koji su bili spremni za isporuku školama. Oštećeni su i polugotovi proizvodi ukupnog tiraža od oko 350.000 knjiga, među kojima su i udžbenici za četvrti razred.

Napad je pogodio i veliki broj ukrajinskih izdavačkih kuća, među kojima su Ranok, Gramota, Litera LTD, Linguist, Knygolove, Laboratory, Artbooks, ASSA, Kalamar, Atena, Aston, BookChef, MISON, Vyshcha Shkola, Medytsyna, Apriori i druge.

"Cilj neprijatelja je jasan – podmuklo da poremeti obrazovni proces u Ukrajini i ostavi školarce bez knjiga uoči 1. septembra. Oni vode rat protiv obrazovanja naše dece i ukrajinske kulture. Ali neće nas slomiti. Izdržaćemo i obnovićemo štampariju kako bismo nastavili da obezbeđujemo deci sve što im je potrebno za obrazovanje", poručila je Gajdaj.

Kako podseća Ukrinform, u istom ruskom raketnom napadu uništeno je i skladište izdavačke kuće Knygolove, u kojem je izgorelo oko 250.000 knjiga.

1/4 Vidi galeriju Nemilosrdni napadi Rusa na Kijev Foto: GENYA SAVILOV / AFP / Profimedia, Handout / AFP / Profimedia

Pogođena baza FSB-a

SBU tvrdi da su ukrajinski specijalci dronovima pogodili koordinacioni centar FSB u okupiranom delu Hersonske oblasti, gde se navodno nalazilo oko 100 ruskih pripadnika.

Ukrajinske specijalne snage pogodile su komandni centar ruske obaveštajne službe duboko u okupiranom delu juga Ukrajine i izazvale veliki požar, saopštila je 20. jula Služba bezbednosti Ukrajine (SBU).