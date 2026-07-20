GORE KNJIGE ZA DECU! Rusi izveli napad balističkim raketama na Kijev! Pogođena štamparija, uništeno 250.000 školskih udžbenika
U ruskom raketnom napadu izvedenom u noći između 18. i 19. jula uništena je štamparija kompanije Konvi Group, a izgorelo je gotovo 250.000 školskih udžbenika, prenosi Ukrinform.
Komercijalna direktorka kompanije Konvi, Viktorija Gajdaj, objavila je na Fejsbuku da je reč o jednoj od najvećih štamparija u Ukrajini koja se bavi štampanjem školskih udžbenika.
"Noć 19. jula bila je strašna za Kijev, a razorna za štampariju Konvi Group. Na sreću, nijedan zaposleni nije povređen u napadu", navela je Gajdaj.
Prema njenim rečima, usled ruskog napada balističkim raketama, veliki proizvodni pogoni ostali su bez krovova, oprema u odeljenjima za štampu i povezivanje knjiga je uništena ili poplavljena, dok su kancelarije u potpunosti izgorele.
Izgorelo 250.000 udžbenika za škole, šteta se meri milionima
Među najvećim gubicima je gotovo 250.000 udžbenika za deveti razred, koji su bili spremni za isporuku školama. Oštećeni su i polugotovi proizvodi ukupnog tiraža od oko 350.000 knjiga, među kojima su i udžbenici za četvrti razred.
Napad je pogodio i veliki broj ukrajinskih izdavačkih kuća, među kojima su Ranok, Gramota, Litera LTD, Linguist, Knygolove, Laboratory, Artbooks, ASSA, Kalamar, Atena, Aston, BookChef, MISON, Vyshcha Shkola, Medytsyna, Apriori i druge.
"Cilj neprijatelja je jasan – podmuklo da poremeti obrazovni proces u Ukrajini i ostavi školarce bez knjiga uoči 1. septembra. Oni vode rat protiv obrazovanja naše dece i ukrajinske kulture. Ali neće nas slomiti. Izdržaćemo i obnovićemo štampariju kako bismo nastavili da obezbeđujemo deci sve što im je potrebno za obrazovanje", poručila je Gajdaj.
Kako podseća Ukrinform, u istom ruskom raketnom napadu uništeno je i skladište izdavačke kuće Knygolove, u kojem je izgorelo oko 250.000 knjiga.
Pogođena baza FSB-a
SBU tvrdi da su ukrajinski specijalci dronovima pogodili koordinacioni centar FSB u okupiranom delu Hersonske oblasti, gde se navodno nalazilo oko 100 ruskih pripadnika.
Ukrajinske specijalne snage pogodile su komandni centar ruske obaveštajne službe duboko u okupiranom delu juga Ukrajine i izazvale veliki požar, saopštila je 20. jula Služba bezbednosti Ukrajine (SBU).
Iz te službe navode da su njihovi dronovi pogodili centar iz kojeg je koordinisan rad ruskog bezbednosnog aparata, gde se, prema procenama, mogao nalaziti veliki broj pripadnika Federalne službe bezbednosti (FSB).
(Kurir.rs/Ukrinform)