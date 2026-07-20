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Dok Ukrajina intenzivira kampanju protiv ruske vojne infrastrukture na okupiranom Krimu, iza ruskih linija sve više jača i podzemni pokret otpora.

Kako među stanovnicima raste nada da će Krim jednog dana biti oslobođen, tako se povećava i broj dobrovoljaca spremnih da doprinesu ukrajinskoj pobedi.

Pokret otpora, koji deluje u okviru Snaga za specijalne operacije (SOF) Ukrajine, saopštio je za Kyiv Independent da se broj ljudi koji im se obraćaju putem bezbednih komunikacionih kanala povećao nakon uspešnih napada na ruske ciljeve.

„Pokret otpora se širi i dobija na snazi“, saopštio je SOF.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Krim, Lugansk i Stavropoljski kraj - 19. 07.2026. godine Foto: screenshot X

Do porasta interesovanja dolazi u trenutku kada Ukrajina nastavlja da pokušava da izoluje okupirani Krim, ometajući vojnu i komercijalnu infrastrukturu koja omogućava funkcionisanje poluostrva.

Intenzivna kampanja napada dronovima na vojne ciljeve, brodove i energetsku infrastrukturu dovela je do nestašica goriva, prekida u snabdevanju električnom energijom i praktično prekinula vojne logističke pravce.

„Za ljude je to potvrda da okupaciona administracija nema potpunu kontrolu nad situacijom i da informacije koje oni dostave mogu imati stvaran uticaj na tok borbenih dejstava“, navodi SOF.

„Okupacioni režim samo stvara privid koji je potreban ruskoj propagandi“, dodaje se.

Grupa otpora Ateš, koja redovno izvodi sabotaže protiv ruske vojne infrastrukture na okupiranim teritorijama i u samoj Rusiji, beleži isti trend. Iz grupe navode da raste broj ljudi koji žele da im se pridruže, ali i onih koji su spremni da proslede važne informacije o ruskim vojnim objektima i naoružanju.

„Vidimo da poverenje u pokret otpora raste i uvereni smo da će broj ovakvih prijava u budućnosti biti još veći“, rekao je predstavnik Ateša.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Kako se promenio otpor na Krimu

Priroda otpora na Krimu značajno se promenila otkako je Rusija okupirala poluostrvo 2014. godine.

Istraživačica sa King's College London Džejd MekGlin, koja se bavi ruskom propagandom i dezinformacijama, rekla je za Kyiv Independent da su prve dve godine okupacije bile obeležene otvorenim građanskim aktivizmom. Međutim, taj prostor je postepeno nestao kako su ruske vlasti ukidale nezavisne organizacije i pojačavale političku represiju.

Nakon početka ruske invazije punog obima 2022. godine, otpor je prešao u ilegalno delovanje, uz, kako navodi MekGlin, prelazak „sa simboličkog na praktični otpor“.

„Grafiti, trake i leci imaju veoma loš odnos između rizika i koristi kada je u pitanju ovako represivan okupator“, rekla je ona.

„Umesto toga razvilo se tiho, diskretno prikupljanje informacija – posmatranje, određivanje geolokacije i prosleđivanje koordinata, što danas ima daleko veći strateški značaj, posebno uz uspešnu ukrajinsku kampanju udara na privremeno okupiranim teritorijama.“

1/5 Vidi galeriju Najveće rusko skladište nafte na Krimu u plamenu. Najverovatnije je reč o drugom ukrajinskom napadu dronovima na Feodosiju. Nema žrtava, ali je pričinjena velika šteta. Foto: Printscreen/X

MekGlin smatra da se otpor na Krimu razlikuje od onog u drugim okupiranim delovima Ukrajine. Prema njenim rečima, ruske vlasti Krim tretiraju više kao deo Rusije nego druge okupirane oblasti, uključujući delove Donjecke i Luganske oblasti koje kontrolišu još od 2014. godine.

Zbog toga se represija na Krimu često sprovodi kroz privid zakonitosti – putem sudova, optužnica i javno objavljenih presuda.

Ona dodaje da je tokom 12 godina ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) izgradila gustu mrežu doušnika, uz veliki broj doseljenika i pripadnika bezbednosnih službi, kao i potpuno razvijen sistem nadzora.

Kako pomažu ukrajinskim napadima

Grupa Ateš redovno prati vojnu logistiku, sisteme protivvazdušne odbrane, koncentraciju trupa i druge aktivnosti ruske vojske na Krimu, a zatim prikupljene informacije prosleđuje ukrajinskim oružanim snagama.

Dana 11. jula Ateš je saopštio da su njegovi pripadnici prikupljali obaveštajne podatke o FSB-u u Džankoju na Krimu.

„Naši ljudi beleže kretanje ljudstva, tehnike i način rada službe. Okupatori bi trebalo da zapamte da je njihov privid bezbednosti na Krimu samo privremen“, navodi se u objavi na Telegramu.

SOF je javno saopštio da su pripadnici pokreta otpora pomogli u više operacija protiv ruske vojne infrastrukture na Krimu.

Kao primer naveli su napad na železnički most preko Severnokrimskog kanala 23. juna. Nakon prvog udara 22. juna, pripadnici podzemnog pokreta javili su da su ruske snage započele popravku mosta, što je omogućilo Ukrajini da izvede novi napad pre nego što je most obnovljen.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska napala obe strane Kerčkog moreuza Foto: Printscreen

Pripadnici pokreta otpora takođe su pomogli ukrajinskim snagama prilikom napada dronovima na termoelektranu Balaklava u okupiranom Sevastopolju 14. jula. Prema navodima SOF-a, ova elektrana proizvodi gotovo polovinu električne energije na okupiranom Krimu i predstavlja osnovu energetskog sistema poluostrva.

Iako vojska nije želela da iznosi operativne detalje, navela je da su informacije koje dostavljaju članovi pokreta otpora podjednako važne kao satelitski snimci, vazdušno izviđanje i druga tehnička sredstva, jer skraćuju vreme između otkrivanja cilja i njegovog uništenja.

„Zahvaljujući aktivnostima Pokreta otpora, Odbrambene snage Ukrajine raspolažu ažurnim obaveštajnim podacima o ciljevima u različitim delovima privremeno okupiranih teritorija, uključujući najudaljenija područja ili čak unutrašnjost samih objekata“, saopštio je SOF.

Krim je dom ruske Crnomorske flote i više vazduhoplovnih baza, a predstavlja i ključni logistički centar, zbog čega su informacije koje dolaze od ljudi sa Krima od izuzetne vrednosti, smatra MekGlin.

Zašto se sve više ljudi priključuje

Pokret otpora SOF-a navodi da uprkos godinama okupacije proukrajinsko raspoloženje među stanovnicima nije nestalo, već je postalo opreznije, jer ljudi traže bezbednije načine da pomognu Ukrajini.

Iako ukrajinski napadi neizbežno utiču na svakodnevni život pod okupacijom, mnogi stanovnici razumeju njihovu svrhu i vide da ruski vojni objekti više nisu van domašaja ukrajinskih snaga.

Prema MekGlin, ukrajinski vojni uspesi promenili su način na koji mnogi stanovnici Krima gledaju na otpor. Godine represije i ličnih gubitaka podstakle su više ljudi da rizikuju i pomognu Ukrajini, uprkos ozbiljnim posledicama ukoliko budu otkriveni.

„Godinama je najracionalnije bilo ćutati, jer je delovanje moglo da vas košta svega, a da ništa ne promeni. Kada trafostanice ostanu bez struje, a mostovi budu zatvoreni, računica se menja i za one koji su već opredeljeni i za one koji ranije nisu bili politički aktivni. Zato otpor raste kada jača pozicija Ukrajine“, rekla je ona.

„Pod okupacijom ste pod stalnim nadzorom, procenjuju vas i pozivaju na razgovore kako bi vas podsetili da ste primećeni. Slanje koordinata je jedan od retkih činova koji čoveku vraća osećaj da je učesnik, a ne objekat.“

MekGlin smatra da uporno negiranje Kremlja da na Krimu postoje ozbiljni problemi izazvani ukrajinskim napadima dronovima izaziva dodatno nezadovoljstvo među stanovnicima koji se suočavaju sa nestašicama vode i struje.

Komandant ukrajinskih Snaga bespilotnih sistema Robert „Mađar“ Brovdi izvinio se 21. juna stanovnicima okupiranih teritorija zbog neprekidnih vazdušnih uzbuna, zatvorenih mostova i puteva, nestanaka struje, buke i stresa. Pozvao ih je da se drže dalje od vojnih objekata, dostavljaju njihove koordinate i vode računa o svojoj bezbednosti.

Foto: GENYA SAVILOV / AFP / Profimedia

Nekoliko dana ranije predstavnik Kancelarije predsednika Ukrajine za Krim izjavio je da ukrajinska vojska gađa isključivo ruske vojne snage i infrastrukturu, a ne civile, te da je cilj izolacije Krima isključivo uništavanje ruskih vojnih kapaciteta.

Jedan stanovnik Krima ranije je za Kyiv Independent, pod uslovom anonimnosti, rekao: