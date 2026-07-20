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Na objavljenom video-zapisu vidi se letelica na nebu, dok se u pratećoj objavi navodi da su dronovi primećeni iznad regiona oko ruske prestonice.

Za sada nema zvanične potvrde ruskih vlasti o navodnom preletu niti o eventualnim posledicama.

Autentičnost snimka i vreme njegovog nastanka nisu mogli nezavisno da budu potvrđeni.

Poslednjih meseci Ukrajina je više puta izvodila napade bespilotnim letelicama na ciljeve u i oko Moskve, zbog čega su privremeno obustavljani letovi na pojedinim aerodromima i aktivirana protivvazdušna odbrana.

Međutim, u ovom slučaju zvanične informacije o navodnom incidentu za sada nisu objavljene.

Ukrajinske snage su izvele napad dronovima na rusku prestonicu, a navodno je pogođena termoelektrana koja je nalazi u Moskovskoj oblasti na 130 kilometara od centra Moskve. Obustavljeni su letovi na aerodromu Žukovski. Foto: screenshot X

Ukrajina lansirala više od 400 dronova na Moskvu

Ukrajinske snage su tokom noći 20. jula izvele napad dronovima na Moskovsku oblast, pri čemu su, prema navodima ruskih Telegram kanala, pogođeni naftni depo i logistički centar.

Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju gust crni dim koji se uzdiže iznad grada Podolska, oko 40 kilometara južno od Kremlja, nakon udara na naftni depo.

Požar je prijavljen i u skladištu najvećeg ruskog internet trgovca "Wildberries", koji je ekvivalent američkom "Amazonu", pa ga mnogi nazivaju "ruski Amazon".

(Kurir.rs/Aleksandar Vulić)

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