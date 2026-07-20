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Pripadnici 225. zasebnog jurišnog puka sproveli su operaciju potrage i eliminacije infiltriranih grupa ruskih vojnika u područjima Ternuvate, Kosivceve, Rizdvijanka, Verhnja Tersa i Vozdviživka u Zaporoškoj oblasti, tokom koje su zarobljena 64 ruska vojnika.

Kako prenosi Ukrinform, pozivajući se na objavu 225. zasebnog jurišnog puka na Telegramu, uz saopštenje je objavljen i video-snimak akcije.

„Pripadnici 225. zasebnog jurišnog puka sproveli su operaciju potrage i eliminacije infiltriranih grupa ruskih vojnika u područjima Ternuvate, Kosivceve, Rizdvijanka, Verhnja Tersa i Vozdviživka. Rezultat operacije je 64 zarobljena ruska ratna zarobljenika“, navodi se u objavi.

Prema tvrdnjama ukrajinskih vojnika, zadatak ruskih jedinica bio je da se neprimećeno infiltriraju iza ukrajinskih položaja, izbegavaju direktne borbe, pronađu posade ukrajinskih dronova, prikupe obaveštajne podatke i postave ruske zastave radi snimanja propagandnih video-snimaka o navodno „osvojenim“ selima.

Međutim, umesto da izvrše zadatak, završili su u zarobljeništvu.

„Rezultat operacije je 64 ruska ratna zarobljenika. Šezdeset četiri okupatora dopunila su ukrajinski fond za razmenu zarobljenika“, saopštio je puk.

Kako podseća Ukrinform, ukupni borbeni gubici ruskih snaga od početka invazije 24. februara 2022. do 20. jula 2026. procenjuju se na oko 1.430.530 vojnika, uključujući oko 1.600 poginulih ili izbačenih iz stroja u poslednja 24 sata, prema podacima ukrajinske strane.

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Rusi pogodili štampariju za školske udžbenike

U ruskom raketnom napadu izvedenom u noći između 18. i 19. jula uništena je štamparija kompanije Konvi Group, a izgorelo je gotovo 250.000 školskih udžbenika, prenosi Ukrinform.

Komercijalna direktorka kompanije Konvi, Viktorija Gajdaj, objavila je na Fejsbuku da je reč o jednoj od najvećih štamparija u Ukrajini koja se bavi štampanjem školskih udžbenika.

"Noć 19. jula bila je strašna za Kijev, a razorna za štampariju Konvi Group. Na sreću, nijedan zaposleni nije povređen u napadu", navela je Gajdaj.