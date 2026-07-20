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Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da će Iran "platiti" zbog ubistava američkih vojnika, nakon što je tokom vikenda poginulo više pripadnika oružanih snaga u okviru američkog rata protiv Irana.

Broj poginulih američkih vojnika u ratu protiv Irana porastao je tokom vikenda na 17, dok se posmrtni ostaci još jednog pripadnika vojske i dalje ispituju. Potvrđeno je da su dvojica vojnika poginula kada je Iran napao američko osoblje u Jordanu.

Tramp najavio višestruku odmazdu

"Svaki put kada Iran ubije američkog vojnika, platiće za to ubistvo višestruko", napisao je Tramp na mreži Truth Social.

"Ova direktiva preneta je ministru rata Pitu Hegsetu i načelniku Združenog generalštaba Danijelu Kejnu", dodao je on.

Protekli vikend bio je jedan od najsmrtonosnijih za američke snage od početka rata u februaru. U martu je šest američkih vojnika poginulo kada je iranski dron udario u američki vojni objekat u luci Šuaiba u Kuvajtu.

Do sada je u sukobu povređeno oko 430 američkih vojnika.

1/6 Vidi galeriju Osvetnički udari Amerike na Iran zbog pogibije američkih vojnika u Jordanu - 19.07.2026. godine Foto: screenshot apnews

Bela kuća je saopštila da će Tramp prisustvovati ceremoniji dočeka posmrtnih ostataka poginulih vojnika u vazduhoplovnoj bazi Dover u Delaveru.

Za sada nije jasno kakvu je konkretnu "direktivu" Tramp uputio Pentagonu. Međutim, jedan američki zvaničnik rekao je Reutersu da su SAD još pre smrtonosnog napada u Jordanu počele da prebacuju dodatne vojne avione na Bliski istok, uključujući borbene avione i tankere za dopunu goriva u vazduhu.

SAD pripremaju širenje udara na Iran

Tramp je tokom protekle nedelje pretio da će proširiti spisak meta u Iranu, uključujući energetska postrojenja i mostove. Pominjao je i slanje kopnenih snaga radi zauzimanja iranskog naftnog čvorišta na ostrvu Harg, kao i bombardovanje duboko ukopanog objekta povezanog sa nuklearnim programom, poznatog kao Planina Pikeks.

Izvori Reutersa navode da su poslednji talasi američkih udara na Iran, čiji je cilj i otvaranje Ormuskog moreuza, usmereni i na uništavanje iranskih vojnih kapaciteta koje bi SAD želele da neutrališu pre pokretanja složenijih operacija.