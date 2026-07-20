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Šumski požari koji besne širom kanadske provincije Ontario zahvatili su ukupno 735.000 hektara, u odnosu na 650.000 hektara tokom vikenda, izjavio je u ponedeljak premijer Dag Ford.

Istovremeno, kvalitet vazduha poboljšao se u većem delu provincije, ali je i dalje nezdrav u pojedinim delovima američkog Srednjeg zapada.

Ford je na konferenciji za novinare u Torontu rekao da se Ontario trenutno bori sa 190 aktivnih požara, dok je oko 1.800 stanovnika evakuisano iz retko naseljenih zajednica na severozapadu provincije.

"Nećemo štedeti ni jedan cent u borbi protiv ovih požara i zaštiti ljudi", poručio je Ford.

1/6 Vidi galeriju Požari na Long Ajlendu u Njujorku Foto: Drustvene Mreže

Tramp kritikovao Kanadu, Ford uzvratio

Požari, koji uglavnom gore u teško pristupačnim područjima, dodatno su zaoštrili odnose između Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, gde su pojedini političari kritikovali odgovor kanadskih vlasti.

Gust dim iz požara na severu i zapadu Ontarija, kao i iz severne Minesote, prošle sedmice doveo je do toga da Toronto ima najgori kvalitet vazduha na svetu, nakon čega se zagađenje proširilo i na Njujork i Vašington.

U međuvremenu se kvalitet vazduha poboljšao u južnom Ontariju, kao i na severoistoku i srednjoatlantskom delu SAD, ali je i dalje ostao loš u više saveznih država na američkom Srednjem zapadu.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Prema podacima američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA), kvalitet vazduha je i dalje ocenjen kao „nezdrav“ ili „nezdrav za osetljive grupe“ u delovima Viskonsina, Ajove, Misurija, Ilinoisa, Indijane, Ohaja i Mičigena.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u nedelju da je kanadskom premijeru Marku Karniju poručio da Kanada mora bolje da kontroliše požare u Ontariju.

Tramp je naveo da je o tome razgovarao sa Karnijem na događaju kojem su obojica prisustvovali u nedelju, svega dva dana nakon što je zapretio uvođenjem carina na kanadsku robu zbog dima koji prelazi granicu.

Karni nije direktno odgovorio na Trampove kritike, ali je ranije izjavio da sve zemlje, uključujući i SAD, moraju učiniti više u borbi protiv klimatskih promena.

Ford: Umesto pretnji, možda će jednog dana vama trebati naša pomoć

Ford je ocenio da je „neprihvatljivo“ što je Tramp odlučio da kritikuje Kanadu i preti carinama, umesto da ponudi pomoć.

Podsetio je da je Ontario 2024. godine poslao elektrodistributere u SAD kako bi pomogli nakon uragana Helena, kao i avione za gašenje požara u Kaliforniju 2025. godine.

"Umesto da kritikujete i pretite Kanadi, svom najbližem prijatelju, možda će jednog dana vama biti potrebna naša pomoć" - rekao je Ford.