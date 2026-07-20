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Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su ukrajinske snage u noći između 19. i 20. jula izvele napade na više važnih vojnih ciljeva na teritoriji pod ruskom kontrolom i u Rusiji, među kojima su tri tankera, železnički most, protivvazdušni sistemi i komandni centri za upravljanje dronovima.

Kako navodi ukrajinska vojska, operacija je izvedena s ciljem smanjenja vojnog i ekonomskog potencijala Rusije.

Pogođena tri tankera i železnički most u Donjeckoj oblasti

Prema tvrdnjama Generalštaba, u Crnom moru pogođena su tri tankera koja se koriste za transport ruske nafte, naftnih derivata i goriva namenjenog potrebama Oružanih snaga Rusije.

Ukrajina takođe tvrdi da je pogođen železnički most preko reke Kalmijus u području Staromarjivke u Donjeckoj oblasti, koji ruske snage koriste za prebacivanje ljudstva, naoružanja, vojne tehnike i logistike.

Generalštab navodi da su tokom napada pogođeni i protivvazdušni raketni sistem Tor-M2, dve radarske stanice Nebo-SV, kao i radari Nebo-U i Kasta-2E2, koji predstavljaju deo ruskog sistema protivvazdušne odbrane.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Krim, Lugansk i Stavropoljski kraj - 19. 07.2026. godine Foto: screenshot X

Ukrajinska vojska tvrdi i da su izvedeni udari na komandne punktove za upravljanje bespilotnim letelicama u oblastima Bila Berezka u Brjanskoj oblasti, Naumivka u Belgorodskoj oblasti i Veliki Polj u Donjeckoj oblasti.

Dodaje se da su pogođena i mesta koncentracije ruskog ljudstva u područjima Bagatira i Novoukrajinke u Donjeckoj oblasti.

Ukrajinska vojska poručila je da će nastaviti sa sistematskim napadima na vojne ciljeve Ruske Federacije. Rusko Ministarstvo odbrane za sada se nije oglasilo povodom ovih tvrdnji.

Putin gubi kontrolu na Krimu

Dok Ukrajina intenzivira kampanju protiv ruske vojne infrastrukture na okupiranom Krimu, iza ruskih linija sve više jača i podzemni pokret otpora, javlja The Kyiv Independent.

Kako među stanovnicima raste nada da će Krim jednog dana biti oslobođen, tako se povećava i broj dobrovoljaca spremnih da doprinesu ukrajinskoj pobedi.