DA LI ĆE NETANJAHU BITI UHAPŠEN U SAD? Nakon pretnje gradonačelnika Njujorka, hitno se oglasio Donald Tramp i poslao jaku poruku
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće biti uhapšen tokom boravka u SAD, nakon što je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani rekao da i dalje razmatra takvu mogućnost.
"Benjamin Netanjahu neće biti uhapšen, ni na koji način i ni pod kojim okolnostima, dok se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama", napisao je Tramp na društvenim mrežama, ne pominjući direktno Mamdanijeve izjave.
Međunarodni krivični sud (ICC) sa sedištem u Hagu izdao je 2024. godine nalog za hapšenje Netanjahua zbog navodnih ratnih zločina tokom rata u Gazi. Izrael odbacuje nadležnost tog suda i negira da je počinio ratne zločine.
Tramp u objavi na mreži Truth Social nije pomenuo Mamdanija, ali je pohvalio Izrael zbog njegove uloge u ratu protiv Irana.
Gradonačelnik Njujorka izjavio je u intervjuu emitovanom u subotu da pravno odeljenje grada aktivno razmatra šta zakon dozvoljava u slučaju Netanjahuove posete.
"Verujem da je mesto premijera Netanjahua u Hagu. On je ratni zločinac protiv kojeg je Međunarodni krivični sud podigao optužnicu", rekao je Mamdani u video-podkastu "The Interview", koji objavljuje "New York Times".
Izrael: Nalog za hapšenje je lažan
Netanjahu tradicionalno svakog septembra putuje u Njujork kako bi prisustvovao godišnjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Izrael je u nedelju reagovao na Mamdanijeve izjave objavom na mreži X, u kojoj je Međunarodni krivični sud nazvao "lažnim sudom", a nalog za hapšenje Netanjahua ocenio kao "lažan".
"Čini se da Mamdani pokušava da skrene pažnju javnosti sa sopstvenih promašaja napadom na lidera jevrejske države i jedine demokratije na Bliskom istoku", navodi se u saopštenju.
Međunarodni krivični sud osnovan je 2002. godine i ima međunarodnu nadležnost za procesuiranje genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina. Sjedinjene Američke Države i Izrael nisu članice tog suda.
Mamdani je, tokom kampanje za gradonačelnika, izjavio da bi naložio policiji da uhapsi Netanjahua ukoliko bi kročio na teritoriju Njujorka.
Prošlog novembra, ubrzo nakon Mamdanijeve izborne pobede, on i Tramp održali su iznenađujuće prijateljski sastanak u Beloj kući, uprkos tome što su prethodno razmenjivali uvrede u javnosti.
(Kurir.rs/Reuters)