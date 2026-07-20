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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće biti uhapšen tokom boravka u SAD, nakon što je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani rekao da i dalje razmatra takvu mogućnost.

"Benjamin Netanjahu neće biti uhapšen, ni na koji način i ni pod kojim okolnostima, dok se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama", napisao je Tramp na društvenim mrežama, ne pominjući direktno Mamdanijeve izjave.

1/11 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi Foto: Alex Brandon/AP

Međunarodni krivični sud (ICC) sa sedištem u Hagu izdao je 2024. godine nalog za hapšenje Netanjahua zbog navodnih ratnih zločina tokom rata u Gazi. Izrael odbacuje nadležnost tog suda i negira da je počinio ratne zločine.

Tramp u objavi na mreži Truth Social nije pomenuo Mamdanija, ali je pohvalio Izrael zbog njegove uloge u ratu protiv Irana.

Gradonačelnik Njujorka izjavio je u intervjuu emitovanom u subotu da pravno odeljenje grada aktivno razmatra šta zakon dozvoljava u slučaju Netanjahuove posete.

"Verujem da je mesto premijera Netanjahua u Hagu. On je ratni zločinac protiv kojeg je Međunarodni krivični sud podigao optužnicu", rekao je Mamdani u video-podkastu "The Interview", koji objavljuje "New York Times".

Izrael: Nalog za hapšenje je lažan

Netanjahu tradicionalno svakog septembra putuje u Njujork kako bi prisustvovao godišnjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Izrael je u nedelju reagovao na Mamdanijeve izjave objavom na mreži X, u kojoj je Međunarodni krivični sud nazvao "lažnim sudom", a nalog za hapšenje Netanjahua ocenio kao "lažan".

"Čini se da Mamdani pokušava da skrene pažnju javnosti sa sopstvenih promašaja napadom na lidera jevrejske države i jedine demokratije na Bliskom istoku", navodi se u saopštenju.

Međunarodni krivični sud osnovan je 2002. godine i ima međunarodnu nadležnost za procesuiranje genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina. Sjedinjene Američke Države i Izrael nisu članice tog suda.

Mamdani je, tokom kampanje za gradonačelnika, izjavio da bi naložio policiji da uhapsi Netanjahua ukoliko bi kročio na teritoriju Njujorka.