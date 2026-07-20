MISTERIJA U TEHERANU! Gde je nestao iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei? Izrael izneo šokantne tvrdnje o tome ko zaista vlada zemljom
Neimenovani izraelski bezbednosni izvor izjavio je za saudijsku televiziju Al Hadat da se iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei trenutno ne nalazi u Iranu.
Hamnei, koji je imenovan za vrhovnog vođu ubrzo nakon što je njegov otac poginuo u američko-izraelskim napadima 28. februara, od tada se nije pojavio u javnosti i komunicira isključivo putem pisanih saopštenja.
Izrael tvrdi da poruke u Hamneijevo ime pišu drugi zvaničnici
Prema navodima istog izvora, saopštenja koja se objavljuju u ime Modžtabe Hamneija sastavljaju novi komandant Iranske revolucionarne garde Ahmad Vahidi i drugi pripadnici te organizacije.
"Iranske unutrašnje podele su duboke i ugrožavaju opstanak Iranske revolucionarne garde", rekao je neimenovani izraelski bezbednosni izvor.
On je dodao i da Sjedinjene Američke Države ne žele da Izrael učestvuje u napadima na Iran, čak i u slučaju da Teheran napadne izraelsku teritoriju.
Tramp: "Modžtaba Hamnei je 90 odsto gotov
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u ponedeljak 13. jula da su najviši iranski vojni komandanti ubijeni i tvrdi da je Modžtaba Hamnei, sin pokojnog vrhovnog lidera ajatolaha Alija Hamneija i njegov naslednik, "90 odsto gotov".
Govoreći u intervjuu za televiziju Foks njuz, Tramp je rekao da su vojne sposobnosti Irana ozbiljno oslabljene.
- Oni nemaju mornaricu. Nemaju vazduhoplovstvo. Sve je nestalo. Njihova protivvazdušna odbrana je uništena. Njihovi lideri su svi ubijeni - rekao je Tramp.
- Njihovi najbolji lideri su ubijeni. Njih više nema. Homeini je nestao - rekao je Tramp, koristeći ime pokojnog iranskog revolucionarnog lidera koji je preminuo 1989. godine, iako je očigledno mislio na Alija Hamneija, koji je ubijen prvog dana američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.
- Njegov sin je gotov 90 odsto - dodao je Tramp.
(Kurir.rs/Times of Israel)