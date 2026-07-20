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Neimenovani izraelski bezbednosni izvor izjavio je za saudijsku televiziju Al Hadat da se iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei trenutno ne nalazi u Iranu.

Hamnei, koji je imenovan za vrhovnog vođu ubrzo nakon što je njegov otac poginuo u američko-izraelskim napadima 28. februara, od tada se nije pojavio u javnosti i komunicira isključivo putem pisanih saopštenja.

1/8 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Printkskin, Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Altaf Qadri, AP Vahid Salemi, Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

Izrael tvrdi da poruke u Hamneijevo ime pišu drugi zvaničnici

Prema navodima istog izvora, saopštenja koja se objavljuju u ime Modžtabe Hamneija sastavljaju novi komandant Iranske revolucionarne garde Ahmad Vahidi i drugi pripadnici te organizacije.

"Iranske unutrašnje podele su duboke i ugrožavaju opstanak Iranske revolucionarne garde", rekao je neimenovani izraelski bezbednosni izvor.

On je dodao i da Sjedinjene Američke Države ne žele da Izrael učestvuje u napadima na Iran, čak i u slučaju da Teheran napadne izraelsku teritoriju.

1/6 Vidi galeriju Osvetnički udari Amerike na Iran zbog pogibije američkih vojnika u Jordanu - 19.07.2026. godine Foto: screenshot apnews

Tramp: "Modžtaba Hamnei je 90 odsto gotov

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u ponedeljak 13. jula da su najviši iranski vojni komandanti ubijeni i tvrdi da je Modžtaba Hamnei, sin pokojnog vrhovnog lidera ajatolaha Alija Hamneija i njegov naslednik, "90 odsto gotov".

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Govoreći u intervjuu za televiziju Foks njuz, Tramp je rekao da su vojne sposobnosti Irana ozbiljno oslabljene.

- Oni nemaju mornaricu. Nemaju vazduhoplovstvo. Sve je nestalo. Njihova protivvazdušna odbrana je uništena. Njihovi lideri su svi ubijeni - rekao je Tramp.

- Njihovi najbolji lideri su ubijeni. Njih više nema. Homeini je nestao - rekao je Tramp, koristeći ime pokojnog iranskog revolucionarnog lidera koji je preminuo 1989. godine, iako je očigledno mislio na Alija Hamneija, koji je ubijen prvog dana američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.