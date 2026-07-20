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Smena ministra odbrane Mihaila Fedorova od strane predsednika Volodimira Zelenskog nakon samo šest meseci na funkciji izazvala je zabrinutost u Ukrajini i među saveznicima. Zvanični razlog je sukob sa vrhovnim komandantom Aleksandrom Sirskim.

Odluka je doneta u okviru šire rekonstrukcije u kojoj je Zelenski smenio premijera i raspustio vladu, a mogla bi dovesti i do smene generala Sirskog nakon što ga je Fedorov optužio da je omogućio korupciju. U Kijevu su održani protesti podrške Fedorovu, a ruski propagandisti tvrde da će njegov odlazak paralisati ukrajinsku odbranu, piše Kijev post.

Od početka ruske invazije 2022. godine, Zelenski je četiri puta menjao sastav vlade, a zemlja se i dalje uspešno brani od agresije. Fedorova će zameniti Jevgenij Hmar, koji se smatra još iskusnijim stručnjakom za dronove i vojna pitanja, pa se očekuje da će Ukrajina zadržati svoju poziciju svetskog lidera u tehnologiji dronova.

Stručnjak za dronove na čelu odbrane

Novi ministar odbrane Jevgenij Hmara je stručnjak za borbu protiv terorizma i tehnologiju dronova. Predvodio je napade unutar Rusije i organizovao „Operaciju Paukova mreža“ 2025. godine. Njegovi timovi za tajne operacije sakrili su 117 moćnih dronova u kontejnere i transportovali ih do udaljenih ruskih baza. Otvori su otvoreni daljinski, a rojevi dronova uništili su ključne avione vredne 6,14 milijardi evra. Potez je opisan kao inventivan i majstorski izveden. Vojni stručnjak Ivan Stupak ističe njegove sposobnosti: „On zna kako da pređe granicu, uđe na okupiranu teritoriju, sprovede operaciju i vrati se. Razume kako funkcionišu jedinice dronova.“

Foto: EPA Filip SInger, Printskrin

Zelenski očigledno nije mogao da dozvoli da se sukob između dva ključna zvaničnika odbrane nastavi. Odlučio je da zameni Fedorova i izabrao je Hmaru jer ima tehnološku stručnost i podršku. Bivši ministar i ekonomista Timofej Milovanov veruje da neće biti tehnološkog zastoja.

„Svako ko kaže da odbrambena tehnologija odlazi sa Fedorovim preteruje. To nije istina. Imenovanje Hmare pokazuje da tehnologija ostaje prioritet“, dodao je Milovanov.

Ukrajinska ofanziva dronova

Sukobi u vojnom rukovodstvu nisu neuobičajeni, kao ni velika popularnost vojnih komandanata tokom rata, pa reakcija na Fedorovljevo otpuštanje nije iznenađujuća. Slična situacija dogodila se 2024. godine kada je Zelenski smenio generala Valerija Zalužnog, koji je sada ambasador Ukrajine u Ujedinjenom Kraljevstvu. Čini se da takve političke bitke nisu ometale ukrajinsku vojsku.

Poslednjih nedelja, Kijev je preneo rat na rusku teritoriju. U 40-dnevnoj kampanji od kraja juna, uništeni su logistički centri, rafinerije i vojni objekti širom Rusije. Navodi se da je uništena skoro polovina ruskih energetskih postrojenja i izvoznih kapaciteta, što direktno utiče na finansiranje rata. Stotine napada dronovima duboko unutar ruske teritorije sada su uobičajene, a posledice su nestašica goriva, zabrane izvoza i racionalizacija potrošnje. Dronovi drže Krim pod opsadom, a Azovsko more je gotovo očišćeno od ruskih tankera za naftu.

U aprilu je Ukrajina takođe pokrenula kampanju napada na transportnu infrastrukturu - mostove, železnice, skladišta goriva i autoputeve - na jugu Ukrajine i Krimu, koji snabdevaju ruske snage. Tvrdi se da je ova kampanja nanela velike gubitke neprijatelju. Prema nekim procenama, milion ruskih meta, uključujući 200.000 vojnika, pogođeno je u napadima u Rusiji i na okupiranim teritorijama od januara.

Međunarodni pritisak i tehnološki napredak

Dodatni pritisak na Rusiju mogla bi da stvori i nedavna smrt proukrajinskog senatora Lindsija Grejama, ako američki Kongres i predsednik ubrzaju usvajanje njegovog zakona. Zakon predviđa 100% sankcija za pet najvećih svetskih kupaca ruske nafte i gasa, pre svega Kinu i Indiju.

Saveznici bi bili delimično izuzeti, ali samo pod uslovom da preduzmu drastične korake kako bi smanjili svoju zavisnost od Rusije. Istovremeno, „revolucija dronova“ u Ukrajini impresionirala je američke obaveštajne službe i podstakla promenu stava Donalda Trampa. Prema pisanju Kijev Posta, on je odobrio Ukrajini da proizvodi sisteme Patriot za odbranu od ruskih balističkih raketnih napada na civile.

Trampova najava o Patriotima na nedavnom samitu NATO-a u Ankari dočekana je sa skepticizmom. Kritičari tvrde da Ukrajina neće moći da proizvodi sisteme godinama, navodeći Nemačku i Japan kao primere. Ali činjenica je da niko nije očekivao da zemlja u tako teškom položaju, praktično bez vojske, mornarice ili vazduhoplovstva na početku rata, bude u stanju da redefiniše ratovanje.

Ukrajina je razvila tehnologije koje su zaustavile ogromnu rusku vojsku i koje će je na kraju poraziti. To je demokratska nacija sa izvanrednom kolektivnom inteligencijom koja je prevazišla sve prepreke i nastaviće to da čini. Zato, kada Zelenski kaže da će Ukrajina proizvesti Patriote do kraja 2026. godine, to je obećanje koje zvuči istinito.