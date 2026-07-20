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Jedan restoran u Mančesteru suočava se sa mogućim oduzimanjem dozvole za rad nakon što su inspektori tokom nenajavljene kontrole zatekli ogromnog pacova i niz ozbiljnih higijenskih i bezbednosnih propusta.

Šokantni prizori otkriveni su u restoranu Beilul Lounge, u ulici Vilmslou Roud 100, tokom nasumične kontrole koju su 20. marta sproveli službenici gradskog veća i policije Velikog Mančestera (GMP).

Zahtev policije za preispitivanje dozvole restorana objavljen je na sajtu Gradskog veća Mančestera uoči sednice zakazane za 27. jul.

U izveštaju se navodi da su, čim su inspektori ušli u objekat, tri nepoznate žene pobegle na zadnji izlaz.

Za šankom su zatekli dva gosta koja su sama sipala viski iz flaše "Džoni Voker Blek Lejbela", dok je na spratu pronađena žena koja je, prema navodima inspektora, spavala ispod ćebeta.

Ostali prisutni tvrdili su da nemaju nikakve veze sa restoranom, a u trenutku kontrole nije bilo nijednog zaposlenog.

Ogroman pacov trčao uz stepenice

Inspektori su pozvali menadžera da dođe u restoran, a dok su čekali, obišli su kuhinju i pomoćne prostorije.

"Ku hinja u zadnjem delu objekta bila je u prljavom stanju. Zadnje stepenice bile su zakrčene merdevinama i kesom za smeće koja se pocepala. Tu je bio i ogroman pacov koji je jurcao uz i niz stepenice", navodi se u izveštaju.

Foto: printscreen/x/wlwhaze

Tokom nove kontrole, obavljene 30. marta, otkriveni su dodatni problemi.

Prema dokumentima Gradskog veća, menadžer nije imao urednu evidenciju o zaposlenima. Pokazao je samo fotokopije ličnih dokumenata troje radnika, bez ugovora o radu ili dokaza o uplati doprinosa i nacionalnog osiguranja.

Kako je rekao, zaposlene isplaćuje njegov računovođa, ali nije mogao da objasni na koji način se to obavlja. Inspektori sumnjaju da radnici primaju platu "na ruke".

Takođe je utvrđeno da odgovorno lice za objekat nije bilo prisutno već tri nedelje, jer se nalazilo na odmoru u inostranstvu, a prema navodima menadžera živi u Lidsu.

Problemi i sa protivpožarnom zaštitom

Prilikom naredne inspekcije 29. aprila ustanovljeno je da su evidencije o zaposlenima u međuvremenu sređene, ali su ostali brojni drugi propusti.

Službenik Vatrogasno-spasilačke službe Velikog Mančestera ukazao je na ozbiljne probleme sa protivpožarnom zaštitom, uključujući neispravan protivpožarni alarm i moguće prepreke na evakuacionim izlazima.

Sastanak policije i novog odgovornog lica bio je zakazan za 30. april, ali je u poslednjem trenutku otkazan nakon što je policija dobila poruku da odgovorno lice ne može da prisustvuje.