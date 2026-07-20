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Zamislite sledeću situaciju: mirno gurate kolica kroz supermarket, uzimate hleb, mleko i možda nešto na akciji za večeru. A onda vas na kasi iznenada "prijateljica" podseti da je tu: "Evo me."

To nije scena iz horor filma niti loš vic, već istinita priča koja se dogodila 18. jula 2026. godine Slovencu Davidu Šmigocu u Intersparu u Murskoj Soboti. On je oko 20 minuta obilazio prodavnicu sa neželjenim saputnikom, a da toga uopšte nije bio svestan. Zmija se mirno obmotala oko okvira kolica i "putovala" s njim između rafova. Tek kada je na kasi posegnuo za kesom, primetio ju je.

Kako je duhovito napisao na Fejsbuku:

"Napravio sam pravu atrakciju u Intersparu u Murskoj Soboti, gde sam nesvesno oko 20 minuta vozio svoju skrivenu 'prijateljicu' po prodavnici."

Dodao je i:

"Fudbalsko veče još nije ni počelo, a uspeo sam da podignem puls bar desetak ljudi, uključujući i sebe, priznajem."

Mirna reakcija i brzo rešenje

David nije paničio. Mirno je upozorio kasirku na neočekivanog gosta, nakon čega je pozvano obezbeđenje, koje je kolica odmah izvezlo iz prodavnice na bezbedno mesto. On je predložio da pozovu stručnjaka za hvatanje manjih životinja.

Nije poznato šta se kasnije dogodilo sa zmijom, kao ni kojoj vrsti pripada, kako je dospela u kolica i da li je možda pobegla iz nečijeg terarijuma ili od vlasnika.

U slovenačkom regionu Pomurje ovakvi prizori svakako nisu svakodnevica. Zmija koja se obmota oko kolica dok kupci mirno obavljaju kupovinu lako je postala recept za viralnu priču i ubrzan puls svih koji se plaše gmizavaca.

Događaj se ubrzo proširio društvenim mrežama i lokalnim medijima. Mnogi su reagovali mešavinom šoka i humora, uz komentare poput: "Šta da se to dogodilo meni?" ili: "Interspar stvarno ima toliko 'vrele' akcije da privlači i zmije."

Zašto je ova priča privukla toliku pažnju?

Zato što je reč o klasičnoj situaciji tipa "šta bi bilo kad bi bilo". Kupovina je svakodnevna rutina u kojoj očekujemo da je sve pod kontrolom. A onda vas iznenadi nešto potpuno neočekivano – živo biće koje se sve vreme krilo na mestu koje vam je bilo pred očima.