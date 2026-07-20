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Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandar Sirski izjavio je da ga je iznenadilo kada je saznao za navodni sukob sa bivšim ministrom odbrane Mihailom Fedorovim, istakavši da je njihov odnos oduvek doživljavao kao profesionalan.

U autorskom tekstu za ukrajinski portal Militarnij, Sirski je naveo da su između njih postojale različite pozicije po pojedinim pitanjima, ali da je to normalno u uslovima velikog rata.

"Iznenadilo me je kada sam saznao da smo navodno u sukobu sa ministrom. Naše odnose sam doživljavao kao profesionalne, uz složena pitanja i različite stavove. Tako i treba da bude između dve institucije tokom velikog rata", napisao je Sirski.

1/7 Vidi galeriju General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Sirski se izvinio Fedorovu

Glavnokomandujući ukrajinske vojske uputio je i javno izvinjenje bivšem ministru odbrane.

"Ako sam nekoga uvredio, Mihailo Albertoviču, izvinjavam se. Znam da umem da budem oštar. Ali molim i vas i sve koji sada pažljivo prate ovu priču da se usredsredimo ne na lične odnose, već na ono što je najvažnije – na pobedu", poručio je Sirski.

Dodao je da je jedna misao važnija od bilo kog pojedinca.

"Ukrajina je veća od Fedorova, Sirskog i bilo koga od nas."

Prema njegovim rečima, Ukrajina će opstati ne zato što ima nezamenljive ljude, već zato što ima vojsku, institucije i milione građana koji obavljaju svoj posao.

On je ocenio da bi svođenje rata na sukob dvojice ljudi predstavljalo "najveću uslugu neprijatelju".

Sirski je istakao da se to ne odnosi samo na njega i Fedorova.

"Vidim kako se ljudi dele na 'Fedorovljev tabor' i 'Sirskijev tabor'. Čim se pitanje rata ili vojske politizuje, ono se svodi na slogan. A svaka tema o kojoj se danas raspravlja na internetu – ugovori, nabavke, mobilizacija – mnogo je složenija od bilo koje objave na društvenim mrežama. Odluke od kojih zavise ljudski životi ne donose se sloganima", rekao je Sirski.

Protesti zbog smene Fedorova i moguće smene Sirskog

Od 16. jula u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima održavaju se protesti na kojima učesnici zahtevaju povratak Mihaila Fedorova na mesto ministra odbrane, kao i smenu Oleksandra Sirskog sa funkcije glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine.

1/5 Vidi galeriju Mihail Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fedorov je 16. jula izjavio da je Ukrajini potreban novi glavnokomandujući kako bi se efikasnije suprotstavila Rusiji. Tom prilikom je potvrdio da između njega i Sirskog postoje ozbiljna neslaganja, navodeći da glavnokomandujući nije podržavao njegove inicijative niti je želeo da razgovara o problematičnim pitanjima.

Istog dana predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da će u novoj vladi, na čijem je čelu Serhij Korecki, dužnost ministra odbrane obavljati Jevgen Hmara, dosadašnji direktor Specijalnog operativnog centra "Alfa" pri Službi bezbednosti Ukrajine.

Prema pisanju Financial Timesa, usred protesta Zelenski razmatra mogućnost smene Sirskog.