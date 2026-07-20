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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da su na sednici Štaba vrhovnog komandanta prvi put za istim stolom okupili komandante borbenih korpusa, proizvođače naoružanja i vojne opreme, kao i predstavnike državnih institucija, kako bi razgovarali o potrebama vojske, snabdevanju i nabavkama.

Kako je naveo u objavi na Telegramu, sastanak je usledio nakon višednevnih razgovora sa komandantima korpusa koji izvršavaju najvažnije borbene zadatke.

"Danas sam, nakon nekoliko dana razgovora sa komandantima naših korpusa, koji izvršavaju najkritičnije borbene zadatke, održao poseban sastanak Štaba. Prvi put je organizovana direktna komunikacija licem u lice između naših najvećih proizvođača naoružanja i opreme, komandanata korpusa koji tu opremu koriste, kao i predstavnika Ministarstva odbrane, Ministarstva finansija i glavnih specijalnih službi Ukrajine", rekao je Zelenski.

Razgovarali o dronovima, municiji i problemima u nabavci

Prema njegovim rečima, sastanku u Generalštabu prisustvovali su komandant Desantno-jurišnih snaga Oružanih snaga Ukrajine, komandanti 10, 11. i 19. armijskog korpusa, kao i predstavnici jedinica "Hartija", "Azov" i, kako je rekao, "novih zvezda ukrajinske odbrambene industrije".

Zelenski je istakao da su gotovo sve teme bile praktične i odnosile se na potrebe sa fronta, probleme u snabdevanju, nerešena pitanja nabavki, dodatno finansiranje i ugovore o isporuci.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Posebna pažnja posvećena je dronovima svih vrsta, bespilotnim letelicama, granatama za dalekometnu artiljeriju, koje su, kako je naveo, potrebne na gotovo svim delovima fronta gde se vode intenzivne borbe, kao i drugoj vojnoj opremi.

Dogovoreno je i da ovakav format sastanaka između komandanata korpusa, proizvođača i državnih institucija postane redovna praksa, uz koordinaciju Ministarstva odbrane i Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine.

Zelenski: Ukrajina mora ući u avgust što jača

Na sastanku se razgovaralo i o konkretnim podacima o nedostacima vojne opreme koji su uočeni na terenu.

"Važno je da proizvođači čuju ove povratne informacije i brzo otklone ono što treba ispraviti. Za sutra sam zakazao sastanke sa komandantima drugih korpusa, jer nam je potrebno mišljenje celokupnog sistema korpusa u okviru Odbrambenih snaga Ukrajine", poručio je Zelenski.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

Predsednik Ukrajine rekao je da će na osnovu tih razgovora nastaviti da odlučuje koje izmene treba uneti u odbrambenu strategiju zemlje i koji prioriteti u proizvodnji i snabdevanju vojske moraju biti sprovedeni što pre.

Dodao je da postoji mnogo pitanja u vezi sa protivvazdušnom odbranom, kao i novih zadataka za Ministarstvo spoljnih poslova i ukrajinsku diplomatiju.

Na kraju je zahvalio svim učesnicima sastanka na otvorenosti i konkretnim predlozima.

"Ukrajina mora ući u avgust što je moguće jača i pripremiti se za različite scenarije u vezi sa potezima i ponašanjem Rusije ove jeseni", naglasio je Zelenski.