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Vozač autobusa u Londonu bio je primoran da prekine vožnju i vrati se u garažu nakon što je u vozilu pronašao uplašenog majmuna kojeg je vlasnik ostavio u torbi.

Ženka običnog marmozeta pronađena je u autobusu na liniji 302 u londonskom naselju Kensal Rajs u petak, 17. jula, oko 11.45 časova.

Prema navodima Kraljevskog društva za sprečavanje okrutnosti prema životinjama (RSPCA), jedna žena je ušla u autobus sa dečjim kolicima, ali je imala problema da prođe prolazom zbog velike torbe za veš koja je virila iz prostora za prtljag.

Kada je vozač pokušao da pomeri torbu kako bi joj pomogao, iz nje su se začuli cvrkuti i poskakivanje. Otvorio je torbu i unutra pronašao napuštenog majmuna, nakon čega se odmah vratio u garažu u Vilsdenu i pozvao RSPCA.

Majmun bio sakriven u kavezu i ostavljen bez vode

Glavna inspektorka RSPCA za London Kler Dju izjavila je da se ženka marmozeta nalazila u malom belom metalnom kavezu za ptice, koji je bio umotan u plastičnu torbu za veš, zbog čega je bio dobro sakriven.

Mariju Šerifović ujeo majmun na Baliju Foto: Printscreen YouTube

Uz životinju je ostavljeno nekoliko komada jabuke, ali je bila veoma uznemirena i dehidrirana.

"Želimo da zahvalimo vozaču autobusa i zaposlenima kompanije Metroline koji su ostali pribrani, vratili majmuna u garažu, smestili ga na tamno i hladno mesto kako bi se smirio i odmah pozvali nas u pomoć", rekla je Dju.

Dodala je da zaposleni sada pomažu u istrazi kako bi se utvrdilo ko je ostavio životinju u autobusu.

"Niko nije primetio ništa neobično pre nego što je majmun pronađen, ali pregledaćemo snimke nadzornih kamera i podatke o ulasku i izlasku putnika kako bismo pokušali da pronađemo osobu koja ga je ostavila", navela je ona.

Aktivisti za zaštitu divljih životinja smatraju da je napuštanje majmuna možda povezano sa novim propisima u Engleskoj, prema kojima svi vlasnici primata moraju da pribave posebnu dozvolu za njihovo držanje.

Majmunica dobila novo ime i novi dom

Marmozeta je pregledao veterinar specijalizovan za egzotične životinje, koji je utvrdio da je dobrog zdravstvenog stanja.

Dobila je ime Ojster, po londonskoj kartici za javni prevoz "Oyster", u čast mesta na kojem je pronađena.

Smeštena je u utočište za primate, gde se uspešno privikava na novi dom. Uskoro bi trebalo da bude upoznata sa mužjakom koji je do sada živeo sam i kojem se traži društvo.

"Sudbina je htela da baš ona dođe kod nas. Samo nekoliko sati pre njenog spasavanja propao je plan da dovedemo ženku sa severa Engleske, pa izgleda kao da je Ojster bila namenjena ovom utočištu", rekla je Dju.

Ona je dodala da se majmunica odlično prilagodila, dobro jede i da će, ukoliko se vlasnik ne javi, ostati u utočištu gde će o njoj brinuti iskusni čuvari.