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Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) objavila je da je pokrenula novu seriju vazdušnih udara na Iran, ističući da su na meti vojni objekti i kapaciteti za koje Vašington tvrdi da se koriste u napadima na trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu.

Prema navodima američke vojske, cilj operacije je dodatno slabljenje iranskih vojnih sposobnosti koje se dovode u vezu sa ugrožavanjem komercijalnog pomorskog saobraćaja u tom strateški važnom plovnom putu.

"Danas u 16 časova po istočnom vremenu, američke snage su započele novu rundu udara na Iran po nalogu vrhovnog komandanta. Udari su osmišljeni da dodatno oslabe iranske vojne kapacitete koji se koriste za napad na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu", saopštio je CENTCOM.

U međuvremenu, iranska novinska agencija ISNA javila je da su se eksplozije čule u gradu Bandar Abas i na ostrvu Kešm, koje se nalaze u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan.

Tramp se zakleo na osvetu: Platićete!

Donald Tramp poručio je da će Iran platiti višestruko za svakog ubijenog američkog vojnika. Broj poginulih Amerikanaca porastao je na 17, dok se sukob dodatno zaoštrava.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da će Iran "platiti" zbog ubistava američkih vojnika, nakon što je tokom vikenda poginulo više pripadnika oružanih snaga u okviru američkog rata protiv Irana.

Broj poginulih američkih vojnika u ratu protiv Irana porastao je tokom vikenda na 17, dok se posmrtni ostaci još jednog pripadnika vojske i dalje ispituju. Potvrđeno je da su dvojica vojnika poginula kada je Iran napao američko osoblje u Jordanu.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp se obratio novinarima na uskršnjem događaju Foto: Alex Brandon/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS (CNP)

SAD razmatraju proširenje vojne kampanje protiv Irana

Američki predsednik Donald Tramp je prethodnih dana više puta upozorio da bi lista potencijalnih ciljeva u Iranu mogla da bude proširena i da bi, osim vojnih objekata, mogla da obuhvati i energetsku infrastrukturu i mostove. Pominjao je i mogućnost angažovanja kopnenih snaga radi preuzimanja kontrole nad naftnim terminalom na ostrvu Harg, kao i napad na duboko ukopani objekat povezan sa iranskim nuklearnim programom, poznat pod nazivom Planina Pikeks.

Prema informacijama do kojih je došao Reuters, najnoviji američki udari na Iran, koji imaju za cilj i obezbeđivanje slobodne plovidbe kroz Ormuski moreuz, usmereni su na slabljenje iranskih vojnih kapaciteta kako bi se stvorili uslovi za eventualne složenije vojne operacije.