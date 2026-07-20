Slušaj vest

Osam osoba otrovalo se usled isparenja hlora iz bazena u sportskom centru u Mentani, nedaleko od Rima. Među njima je i petogodišnji dečak koji je prebačen u bolnicu sa crvenim kodom, dok je još četvoro dece, uzrasta od 10 do 15 godina, zbrinuto sa žutim kodom.

Zbog curenja hlora, oko 20 ljudi koji su se u tom trenutku nalazili na bazenu, među kojima je bilo mnogo dece, počelo je da oseća tipične simptome trovanja – jak osećaj pečenja u očima i grlu, kašalj i otežano disanje.

Kada su vatrogasci oko 15.30 časova stigli na lice mesta, utvrdili su visoku koncentraciju hlora u vazduhu, a veruje se da je upravo udisanje opasnih isparenja izazvalo zdravstvene probleme kod prisutnih.

Iz sportskog centra evakuisano je oko 50 ljudi, a objekat je privremeno zatvoren. Na mestu događaja intervenisali su i karabinjeri.

Petogodišnji dečak prebačen je u bolnicu Sant'Andrea u Rimu, dok nadležne službe sprovode istragu kako bi utvrdile uzrok curenja hlora.

Kurir.rs/La Stampa

Ne propustiteBolesti10 najčešćih letnjih osipa: Koji od njih su zanemarljivi, a kada je neophodno da se javite lekaru?
osip na koži shutterstock_2172063207.jpg
ZdravljeDa li plivate sa kontaktnim sočivima? Stručnjaci otkrivaju zašto to može biti opasno po zdravlje vaših očiju
plivanje-sa-kontaktnim-socivima-shutterstock-1524292565.jpg
ZdravljeGradski bazeni su mali raj na +37, ali nekad i pakao: Kada je ipak bolje da ne ulazite u vodu
bazeni-2.jpg
PlanetaSTRAVIČNA TRAGEDIJA U POPULARNOM LETOVALIŠTU! Alisa (11) poginula na bazenu, USISIVAČ iz odvoda je povukao za kosu pod vodu, nije joj bilo spasa!
Sestri Levante (2).jpg