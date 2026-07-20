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Osam osoba otrovalo se usled isparenja hlora iz bazena u sportskom centru u Mentani, nedaleko od Rima. Među njima je i petogodišnji dečak koji je prebačen u bolnicu sa crvenim kodom, dok je još četvoro dece, uzrasta od 10 do 15 godina, zbrinuto sa žutim kodom.

Zbog curenja hlora, oko 20 ljudi koji su se u tom trenutku nalazili na bazenu, među kojima je bilo mnogo dece, počelo je da oseća tipične simptome trovanja – jak osećaj pečenja u očima i grlu, kašalj i otežano disanje.

Kada su vatrogasci oko 15.30 časova stigli na lice mesta, utvrdili su visoku koncentraciju hlora u vazduhu, a veruje se da je upravo udisanje opasnih isparenja izazvalo zdravstvene probleme kod prisutnih.

Iz sportskog centra evakuisano je oko 50 ljudi, a objekat je privremeno zatvoren. Na mestu događaja intervenisali su i karabinjeri.