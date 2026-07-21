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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razmatra mogućnost da sa mesta vrhovnog komandanta Oružanih snaga smeni Oleksandra Sirskog i na to mesto postavi komandanta Združenih snaga Mihaila Drapatija, objavio je Bloomberg 20. jula, pozivajući se na dva neimenovana izvora upućena u situaciju.

Prema rečima jednog od izvora, odluka o smeni Sirskog mogla bi biti doneta u roku od svega nekoliko dana, a Zelenski već aktivno razmatra njegovu zamenu, pri čemu je Drapatij najizgledniji kandidat. Drugi izvor, pak, navodi da se predsednik Ukrajine opredeljuje sa šire liste od 11 potencijalnih kandidata i da konačni izbor još nije napravljen.

Osoba upoznata sa situacijom ranije je za Kyiv Independent takođe potvrdila da se rasplet oko smene Sirskog očekuje ubrzo — potencijalno u narednim danima.

1/4 Vidi galeriju Komandant združenih snaga Mihailo Draptij Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, Screenshot YT

Talas protesta potresa Ukrajinu: Demonstranti postavili trodnevni ultimatum

Masovni višednevni protesti izbili su u gradovima širom Ukrajine 15. jula, neposredno nakon što je tokom rekonstrukcije vlade smenjen bivši ministar odbrane Mihajlo Fedorov — jedan od najmlađih i najpopularnijih visokih zvaničnika u zemlji.

Tokom svog mandata, Fedorov je uspešno rukovodio nizom ključnih inicijativa, uključujući korenite reforme i programe usmerene na modernizaciju i jačanje ukrajinskih vojnih kapaciteta.

1/5 Vidi galeriju Nastavak protesta u Ukrajini zbog smene ministra odbrane Mihaila Fedorova Foto: Printskrin/BBC

Demonstracije su u Kijevu okupile hiljade ljudi, dok su se manji skupovi proširili i na druge gradove. Među okupljenim građanima nalazi se veliki broj vojnika i veterana koji izražavaju duboko nezadovoljstvo najnovijim odlukama državnog vrha.

Glavni organizator protesta, veteran Dmitro Kozjatinski, izjavio je za Kyiv Independent da pokret trenutno nastupa sa dva jasna i nepokolebljiva zahteva:

Hitno vraćanje Fedorova na funkciju ministra odbrane.

Smena Oleksandra Sirskog sa mesta vrhovnog komandanta.

Nakon okupljanja u ponedeljak, organizatori su odlučili da privremeno suspenduju proteste na tri dana kako bi dali prostor predsedniku da reaguje.

"Zapravo smo postavili rok do petka za ispunjenje naših zahteva", objasnio je Kozjatinski. "Današnji događaj nije protest - to je akcija usmerena na naše zahteve. Zatim će biti trodnevna pauza do petka. I ako naš zahtev bude ispunjen do petka, prestaćemo."

1/7 Vidi galeriju General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Sukob dve doktrine: Šta stoji iza narušenih odnosa?

Fokus javnog nezadovoljstva ubrzo se pomerio na hronično narušene lične i profesionalne odnose između Fedorova i Sirskog.

Tenzije između njih dvojice tinjale su još od stupanja Fedorova na dužnost, oslikavajući duboki jaz u njihovim pristupima vojnom vođstvu i organizacionoj kulturi.

Dok je Fedorov zagovarao savremene reforme, Sirski se oslanjao na izrazito centralizovanu komandnu strukturu zakorenjenu u sovjetskoj vojnoj doktrini. Zbog sklonosti ka mikromanadžmentu i negovanja komandne kulture sovjetskog tipa, Sirski se našao na meti oštrih kritika samih vojnika na terenu, ali i vojnih analitičara.

Potezi predsednika Zelenskog naišli su na talas osuda među poslanicima, veteranima i širom javnošću. Mnogi od njih upozoravaju da smena Fedorova direktno ugrožava reformski zamah u Ministarstvu odbrane, ostavljajući istovremeno nerešena ključna pitanja u vezi sa daljim vođenjem vojske.

Zeleenski i Sirski Foto: Ministarstvo Odbrane Ukrajine

Sirski se javno izvinio Fedorovu i pozvao na jedinstvo

Kako je preneo Kurir, Aleksandar Sirski se oglasio povodom optužbi, navevši da ga je iznenadila vest o navodnom otvorenim sukobu sa bivšim ministrom, naglašavajući da je njihovu saradnju uvek posmatrao kroz prizmu profesionalizma.

U autorskom tekstu za ukrajinski portal Militarnij, Sirski je priznao da su postojala neslaganja po određenim pitanjima, ali je istakao da su različita mišljenja sasvim prirodna u uslovima rata velikih razmera:

"Iznenadilo me je kada sam saznao da smo navodno u sukobu sa ministrom. Naše odnose sam doživljavao kao profesionalne, uz složena pitanja i različite stavove. Tako i treba da bude između dve institucije tokom velikog rata", napisao je Sirski.

Vrhovni komandant je uputio i direktno javno izvinjenje bivšem ministru odbrane:

"Ako sam nekoga uvredio, Mihailo Albertoviču, izvinjavam se. Znam da umem da budem oštar. Ali molim i vas i sve koji sada pažljivo prate ovu priču da se usredsredimo ne na lične odnose, već na ono što je najvažnije – na pobedu."

1/5 Vidi galeriju Mihail Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsećajući na širu sliku, Sirski je dodao da je sudbina zemlje iznad svakog pojedinca:

"Ukrajina je veća od Fedorova, Sirskog i bilo koga od nas."

Prema njegovoj oceni, Ukrajina neće opstati zahvaljujući "nezamenljivim pojedincima", već zahvaljujući snazi svoje vojske, stabilnosti institucija i milionima posvećenih građana. On je takođe upozorio da bi svođenje celokupnog rata na personalni sukob dvojice ljudi predstavljalo "najveću uslugu neprijatelju".