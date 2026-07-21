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Ruski ratni brod je izveo artiljerijsku vežbu sa bojevom municijom oko 40 nautičkih milja (74 kilometra) južno od Plimuta, u pratnji broda britanske Kraljevske mornarice sve vreme.

Portparol Ministarstva odbrane rekao je da Kraljevska mornarica prati vežbu i da nastavlja da "pažljivo prati aktivnosti broda", izvestio je BBC.

Francuzi su se takođe uključili

Rusku fregatu "Neustrašim" takođe su pratili francuski vojni avioni. Prema pisanju BBC, francuska posada je kontaktirala ruski brod radiom i tražila objašnjenje svojih namera.

Pre nego što je počelo pucnjava, ruski brod je obavestio patrolni brod Kraljevske mornarice "HMS Tajn" o svojim planovima i zamolio ga da se pomeri na bezbednu udaljenost, što je britanski brod i učinio. Čitava vežba se odvijala u međunarodnim vodama i trajala je 30 minuta.

Incident se uklapa u obrazac povećane ruske pomorske aktivnosti u blizini britanskih voda poslednjih meseci. Britanski izvori iz odbrane odbili su da spekulišu da li je vreme vežbe namerno izabrano da se poklopi sa početkom mandata novog premijera, Endija Bernama.

Britanski komandosi izvršili su raciju na tanker "flote u senci"

Prošlog meseca, komandosi Kraljevske mornarice ukrcali su se na tanker za naftu koji pripada ruskoj "floti u senci" u Lamanšu. Operacija, prva te vrste za britanske snage, trajala je šest sati.

U odvojenom incidentu u junu, britanski par je naišao na ruski ratni brod Admiral Grigorovič na svojoj jahti u međunarodnim vodama Lamanša. Incident se dogodio 37 km od ostrva Vajt. Fregata je ispalila upozoravajuće hice, a rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je to bio "opasan prilaz". Vlasnici jahte, Džejn i Alan Kelvi, rekli su da "nisu na kursu sudara".