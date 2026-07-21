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Legenda mađarskog šaha Judit Polgar izjavila je juče da neće prihvatiti nominaciju za predsednicu države, samo dan nakon što je premijer Peter Mađar najavio da će od nje tražiti da preuzme ovu uglavnom ceremonijalnu ulogu.

Mađar je izjavio da će se sastati sa Judit Polgar kako bi razgovarali o toj temi.

"Našoj zemlji su potrebni jedinstvo, mir i predsednik na koga svi Mađari mogu biti ponosni", napisao je on na društvenim mrežama. "Ime Judit Polgar već decenijama je sinonim za talenat i istrajnost".

Međutim, Judit Polgar (49) je kasnije u objavi na Fejsbuku navela da je zahvalna na ponudi, ali je dodala:

"Ne osećam dovoljno snage u sebi da preuzmem istorijsku odgovornost ujedinjenja podeljene nacije, tako da nisam u mogućnosti da prihvatim ovaj zahtev".

Šahovska ikona i istorijski uspesi

Judit Polgar – koja je i tema dokumentarnog filma "Kraljica šaha", objavljenog u februaru, jedina je šahistkinja koja se našla među prvih 10 igrača sveta u ovom sportu kojim dominiraju muškarci.

Ona je ujedno i jedina žena koja je prešla rejting od 2700 poena, što je prag koji mnogi smatraju definicijom super-velemajstora. Takođe, bila je najbolje rangirana šahistkinja sveta tokom pune 25 godine.

1/4 Vidi galeriju Šahistkinja Judit Polgar Foto: ATTILA KOVACS/MTI, D DIPASUPIL / AFP / Profimedia, Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia

Politička previranja i smena predsednika

Ovakav razvoj događaja usledio je nakon višemesečnog sukoba između novoizabranog premijera Mađara i Tamaša Šujoka, predsednika imenovanog tokom vlasti bivšeg lidera Viktora Orbana.

Od svoje ubedljive pobede u aprilu, Mađar je više puta pozivao Šujoka da podnese ostavku, optužujući ga da je puki pio koji nije uspeo da se izbori za zemlju dok je Orbanova desničarska, nacionalistička partija Fides bila kritikovana zbog slabljenja demokratskih institucija i narušavanja vladavine prava.

Mađarski parlament, u kojem Mađarova partija desnog centra Tisa ima dvotrećinsku većinu, izglasao je prošle nedelje ustavni amandman koji predviđa trenutni prestanak Šujokovog mandata. Šujok je nakon toga imao rok od pet dana da potpiše amandman.

1/9 Vidi galeriju Peter Mađar, premijer Mađarske Foto: BOGLARKA BODNAR/MTI, CSABA KRIZSAN/MTI, ZOLTAN BALOGH/MTI

Kontroverze i predlog za novog šefa države

Ovaj politički manevar kritikovalo je nekoliko organizacija za zaštitu ljudskih prava u Mađarskoj, uključujući Hjuman rajts voč, navodeći da požurene ustavne promene radi smene predsednika "podsećaju na eru Fidesa".

Mađar je, međutim, insistirao da su ove promene neophodne kao deo širih nastojanja da se oslabi Orbanov preostali uticaj u zemlji.

Kada je objavljeno da je Šujok potpisao zakon i time zvanično okončao svoj mandat, Mađar je predložio nominaciju Judit Polgar za njegovu zamenu.