Kineska obalska straža (CCG) pozvala je Filipine da odmah obustave, kako je navela, kršenje kineskog suvereniteta, provokativne aktivnosti i širenje dezinformacija nakon incidenta u blizini kineskog grebena Renaj Đao.

Prema saopštenju CCG-a, oko 9 časova dva gumena čamca koja su isplovila sa filipinskog broda LT-57, koji je, kako navodi kineska strana, nezakonito nasukan na tom području, velikom brzinom su se približila patrolnom plovilu kineske obalske straže koje je obavljalo redovne patrole. Uprkos višestrukim upozorenjima, filipinski čamci su udarili u kinesko plovilo.

CCG je saopštila da je filipinsko osoblje tokom incidenta veslima, štapovima i drugim predmetima napalo kineske pripadnike obalske straže.