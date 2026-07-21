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Ukrajina će u narednim danima primiti oko 690 miliona dolara od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Kako prenosi Ukrinform, ovo je na Fejsbuku objavio ukrajinski premijer Serhij Korecki.

"Izvršni odbor MMF-a završio je prvi pregled aranžmana u okviru Mehanizma proširenog finansiranja (EFF) za Ukrajinu. Ovo utire put Ukrajini da u narednim danima dobije približno 690 miliona dolara od MMF-a. Sa ovom isplatom, ukupno finansiranje pruženo Ukrajini u okviru EFF programa dostići će približno 2,2 milijarde dolara", rekao je Korecki.

On je naglasio da je Ukrajina ispunila sve kvantitativne kriterijume učinka i indikativne ciljeve postavljene za kraj marta.

U okviru pregleda, dogovoreni su ažurirani rokovi za strukturne reforme i dodatne mere kako bi se osiguralo da program ostane na pravom putu.