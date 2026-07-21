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To su poručnik Tajler Džejms Fihan (25) i redov Izabela Gonzales (19).

Oboje su poginuli u napadu na vazduhoplovnu bazu Muvafak Salta u petak, izveštava CNN.

Gonzales iz Karltona u Teksasu preminula je u petak. Fihan, koji je stupio u vojsku u mestu Eva Bič na Havajima, ali je uglavnom živeo u Džordžiji, preminuo je dan kasnije, u subotu, potvrdilo je Ministarstvo odbrane. Njegovi roditelji, Stiven i Šari Fihan, rekli su u saopštenju za medije da su potpuno slomljeni i da je njihov sin trebalo da se oženi po povratku sa misije.

- Želimo da Amerika i svet znaju kakva je ispunjena osoba bio Tajler. Za svojih 25 godina postigao je više nego što većina ljudi postigne za ceo život - navodi se u njihovom saopštenju.

Odgovornost za napad i druge žrtve

Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napade u subotu. Pentagon je objavio da je dvoje vojnika poginulo "tokom neprijateljskog napada". Centralna komanda SAD je tokom vikenda saopštila da je povređeno još vojnika. Četvorica su prebačena u bolnicu u Jordanu, ali su kasnije otpušteni.

Pentagon je objavio da se istraga o napadu nastavlja. Ovo su prve američke žrtve u iranskim napadima od marta. U nedelju je Ministarstvo odbrane potvrdilo smrt još jednog vojnika, koji je poginuo tokom kontrolisane detonacije oborenog iranskog drona. Neidentifikovani ostaci su takođe pronađeni u Jordanu nakon što je prijavljen nestanak jednog vojnika u akciji.

U martu je ubijeno šest rezervista, a zatim i narednik

Početkom marta, šest rezervista američke vojske ubijeno je u direktnom iranskom napadu na operativni centar u kuvajtskoj luci Šuaiba. Nekoliko dana kasnije, narednik američke vojske preminuo je od povreda zadobijenih u napadu u Saudijskoj Arabiji. Dana 12. marta, šest vojnika je poginulo u padu aviona KC-135 Stratotanker koji je punio gorivo u zapadnom Iraku. Taj incident, prema zvaničnim informacijama, nije bio rezultat neprijateljske vatre.