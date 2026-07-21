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Ukrajinski 225. odvojeni jurišni puk objavio je da je zarobio 64 ruska vojnika tokom operacije čišćenja ruskih diverzantskih grupa u Zaporoškoj oblasti.

Prema saopštenju puka, ruske jedinice su imale zadatak da se infiltriraju iza ukrajinskih položaja bez upuštanja u direktnu borbu.

Njihova navodna misija bila je da lociraju ukrajinske operatere dronova, prikupe obaveštajne podatke i postave ruske zastave u selima kako bi snimili "propagandni materijal" koji bi lažno prikazivao naselja kao okupirana od strane ruskih snaga.

Ukrajinski vojnici tvrde da su otkrili i eliminisali infiltratore u oblastima Ternuvat, Kosivcevo, Rizdvjanka, Verhnja Tersa i Vozdviživka u Zaporoškoj oblasti. Puk je saopštio da je tokom operacije zarobljeno 64 ruska vojnika, koji su dodati u ukrajinski ratni rezervat za buduće razmene.

Puk blizak komandantu vojske

Jedinica je takođe objavila snimak za koji tvrdi da prikazuje neke od zarobljenih ruskih vojnika nakon njihovog zarobljavanja.

Pogledajte snimak:

Jedan od ratnih zarobljenika je rekao pred kamerama da je njegovoj jedinici naređeno da izbegava blisku borbu "kako bi se smanjile žrtve". Drugi je rekao da im je ponuđena mogućnost predaje, nakon čega su "odmah nahranjeni" i odvedeni sa linije fronta.