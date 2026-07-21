PRVE SLIKE POSLE KRVAVOG PIRA NA AKROPOLJU U ATINI: Manijak ubadao turiste, muž skočio da spase ženu pa dobio nož u šaku (FOTO)
U Atini, jutros u 08.03 časova oglašen je alarm na južnom ulazu u arheološki lokalitet Akropolja, preko puta Muzeja Akropolja i blagajni za prodaju ulaznica, nakon dojave o muškarcu koji je držao nož i pretio prolaznicima, piše portal Katimerini.
Prema dostupnim informacijama, jedna prolaznica je obavestila Operativni centar policije o incidentu. Po dolasku policije utvrđeno je da je muškarac ničim izazvan napao dvoje turista iz Sjedinjenih Američkih Država. Ženu je povredio u butinu, dok je muškarca, koji je pokušao da je zaštiti, ranio u zglob šake.
Na mesto događaja pozvano je vozilo Hitne pomoći kako bi povređenima bila pružena prva pomoć, nakon čega su prevezeni u bolnicu "Crveni krst".
Oboma se pruža medicinska nega i nisu životno ugroženi, dok još nije odlučeno da li će biti zadržani na bolničkom lečenju.
Napadač, koji prema prvim informacijama ima psihičke probleme, brzo je savladan i uhapšen. Reč je o 60-godišnjem grčkom državljaninu, verovatno beskućniku, koji je i ranije bio privođen zbog vređanja i nedozvoljenog posedovanja noža.
Kurir.rs/Blic/Kathimerini