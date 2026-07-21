Slušaj vest

U Atini, jutros u 08.03 časova oglašen je alarm na južnom ulazu u arheološki lokalitet Akropolja, preko puta Muzeja Akropolja i blagajni za prodaju ulaznica, nakon dojave o muškarcu koji je držao nož i pretio prolaznicima, piše portal Katimerini.

Prema dostupnim informacijama, jedna prolaznica je obavestila Operativni centar policije o incidentu. Po dolasku policije utvrđeno je da je muškarac ničim izazvan napao dvoje turista iz Sjedinjenih Američkih Država. Ženu je povredio u butinu, dok je muškarca, koji je pokušao da je zaštiti, ranio u zglob šake.

Izbodeni američki turisti na Akropolju  Foto: Aristidis Vafeiadakis/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Na mesto događaja pozvano je vozilo Hitne pomoći kako bi povređenima bila pružena prva pomoć, nakon čega su prevezeni u bolnicu "Crveni krst".

Oboma se pruža medicinska nega i nisu životno ugroženi, dok još nije odlučeno da li će biti zadržani na bolničkom lečenju.

Napadač, koji prema prvim informacijama ima psihičke probleme, brzo je savladan i uhapšen. Reč je o 60-godišnjem grčkom državljaninu, verovatno beskućniku, koji je i ranije bio privođen zbog vređanja i nedozvoljenog posedovanja noža.

Kurir.rs/Blic/Kathimerini

Ne propustiteDruštvoUpozorenje za Srbe u Grčkoj - Pali lopovi na Halkidikiju: Turistima uzeli keš i stvari od 13.850 evra, evo gde vrebaju
1558301-0810shutterstock310708394-edit-copy.jpg
DruštvoUplatili kaparu, a kada su stigli sačekao ih šok! Ovako vas prevaranti mame da uplatite lažna letovanja - 3 stvari otkrivaju veliku prevaru
Očajna žena u Grčkoj
HronikaKOMBI PUN SRBA SLETEO S PUTA U SEVERNOJ MAKEDONIJI! Krenuli na letovanje u Grčku, evo šta je uzrok udesa (FOTO)
saobraćajna nesreća kombi zaspao vozač Veles (2).jpg
DruštvoPLANUO POŽAR U POZNATOM GRČKOM LETOVALIŠTU, SRBI GASILI VATRU Opšta drama na letovanju: "Počelo je sve da puca, bilo je dosta dece"
Chios Island.jpg