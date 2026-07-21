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Dvoje turista povređeno je jutros na ulazu u Akropolj kada je muškarac, naoružan nožem, nasrnuo na njih.

U napadu je jedan muškarac zadobio teže povrede, dok je napadač (60) uhapšen, a zbog psihičkih problema ranije mu je bio određen smeštaj u psihijatrijsku ustanovu.

Svedok je opisao dramatične trenutke koji su se odigrali na blagajnama Akropolja tokom krvavog napada.

"Stajali smo u redu i čekali da uđemo. Vrata još nisu bila otvorena kada smo odjednom čuli vrisku. Ljudi su počeli da beže na sve strane, okrenuli smo se da vidimo šta se dešava i tada smo ugledali muškarca sa nožem kako pokušava da zakolje jednu ženu", ispričala je za Orange Press Agency Koni, Grkinja iz Australije.

Svedoci navode da su potom videli ženu kako leži na zemlji, dok su joj leđa bila krvava.

1/5 Vidi galeriju Izbodeni američki turisti na Akropolju Foto: Aristidis Vafeiadakis/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Uplašili smo se i udaljili, ali kada je stigla policija, ponovo smo prišli i nastavili svojim putem", navela je žena koja je svedočila dramatičnim scenama.

Prema njenim rečima, odmah nakon toga na lice mesta stigli su policija i Hitna pomoć. Turisti koji su se nalazili kod blagajni udaljeni su iz tog područja dok nije utvrđeno šta se dogodilo, a mnogi od njih dali su izjave policiji.

Još jedan muškarac koji je stajao u istom redu sa bračnim parom grčko-američkih državljana rekao je da je video teško povređenog muškarca koji je obilno krvario.

"Čuli smo vrisku i videli ljude kako trče. Video sam ženu kako leži na zemlji, deca su vrištala. U početku smo mislili da je pala ili nešto slično, ali onda smo je čuli kako pita: 'Gde mi je muž?'. Pogledao sam pored sebe i video policajce kako drže jednog čoveka na zemlji, dok su drugom ukazivali prvu pomoć. Mnogo je krvario, ali mislim da će biti dobro. Bilo je zaista jezivo", rekao je on.

Napadač odmah priveden

Kako pišu grčki mediji, napadač je ranije imao psihičke probleme, a protiv njega je više puta bio određen prisilni smeštaj u psihijatrijske ustanove.

U junu ove godine policajci iz stanice u Kipseliju odveli su ga u Opštu bolnicu "Georgios Genimatas", gde je zadržan na lečenju.

Još 2022. godine tužilaštvo je izdalo nalog za njegovo prisilno smeštanje u ustanovu, ali tada nije pronađen. Pre toga, 2014. godine, policija ga je odvela na lečenje u psihijatrijsku bolnicu Dafni.

Kako je došlo do napada

U utorak, 21. jula, rano ujutru oglašen je alarm na južnom ulazu u arheološki lokalitet Akropolja, preko puta Muzeja Akropolja i blagajni za prodaju ulaznica, nakon dojave o muškarcu koji sa nožem preti prolaznicima.

Jedna prolaznica obavestila je Operativni centar policije o incidentu. Po dolasku na lice mesta, policajci su utvrdili da je muškarac već ničim izazvan napao bračni par grčko-američkih državljana.

Prema dostupnim informacijama, žena je lakše povređena u noge, dok je muškarac, koji je izgubio veliku količinu krvi, u teškom stanju prebačen u bolnicu "Crveni krst".

Na lice mesta odmah su stigli motocikl hitne intervencije i vozilo Hitne pomoći kako bi povređenima bila ukazana prva pomoć.

Napadač, 60-godišnji muškarac sa psihičkim problemima, ubrzo je savladan i uhapšen. Prema informacijama, verovatno je reč o beskućniku sa kriminalnim dosijeom - u junu ove godine uhapšen je zbog vređanja u Kipseliju, dok je 2019. godine na Sintagmi priveden zbog posedovanja noža.