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Trenutak sudara putničkog trajekta ELIROS i teretnog broda "Josif K." snimljen je i objavljen na društvenim mrežama.

ELIROS je u tom trenutku plovio ka luci Pirej, sa 100 putnika, 32 automobila i 74 kamiona.

Istovremeno, "Josif K." je nosio 84 kamiona, i manevrisao je da pristane u luku.

To je vreme kada ELIROS plovi na svojoj dnevnoj ruti za Pirej, sa 100 putnika, 32 automobila i 74 kamiona. U isto vreme, teretni brod sa 84 kamiona manevrisao je da pristane u luku.

U sudaru brodova srećom nije bilo žrtava niti povređenih.

Kako piše Prototema, nije došlo ni do izlivanja goriva ili zagađenja mora zbog ovog incidenta.

Teretni brod je pristao u luku u prisustvu lučkih vlasti koje istražuju tačne okolnosti pod kojima se nesreća dogodila. Oba broda dobila su zabranu plovidbe dok se ne pregledaju i dok klasifikaciono društvo ne izda potvrdu o sposobnosti za plovidbu.

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