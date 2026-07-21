SUDARILI SE BRODOVI U GRČKOJ, SNIMLJENA JEZIVA NESREĆA! Trajekt bio krcat putnicima, odjekivale sirene u luci: Pogledajte kako se odvijala drama (VIDEO)
Trenutak sudara putničkog trajekta ELIROS i teretnog broda "Josif K." snimljen je i objavljen na društvenim mrežama.
ELIROS je u tom trenutku plovio ka luci Pirej, sa 100 putnika, 32 automobila i 74 kamiona.
Istovremeno, "Josif K." je nosio 84 kamiona, i manevrisao je da pristane u luku.
To je vreme kada ELIROS plovi na svojoj dnevnoj ruti za Pirej, sa 100 putnika, 32 automobila i 74 kamiona. U isto vreme, teretni brod sa 84 kamiona manevrisao je da pristane u luku.
U sudaru brodova srećom nije bilo žrtava niti povređenih.
Kako piše Prototema, nije došlo ni do izlivanja goriva ili zagađenja mora zbog ovog incidenta.
Teretni brod je pristao u luku u prisustvu lučkih vlasti koje istražuju tačne okolnosti pod kojima se nesreća dogodila. Oba broda dobila su zabranu plovidbe dok se ne pregledaju i dok klasifikaciono društvo ne izda potvrdu o sposobnosti za plovidbu.