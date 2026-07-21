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Najmanje 60 turista hitno je prevezeno u bolnicu nakon što je kvar na bazenskoj pumpi izazvao oslobađanje otrovnih isparenja u jednom hotelu u mestu Benahavis, nedaleko od Marbelje na obali regije Kosta del Sol.

Prema rečima zvaničnika regionalne vlade, do incidenta je došlo kada je iskočio osigurač na pumpi zaduženoj za ubrizgavanje hlora i kiseline. Dok su sistemi za regulaciju hlora i pH vrednosti automatski prestali sa radom, nastavljeno je oslobađanje drugih gasova koji su ubrzo otrovali prisutne kupače.

Među zbrinutim pacijentima bilo je dece i starijih osoba, a bazen je odmah zatvoren radi održavanja.

Stručnjaci iz lokalne laboratorije u tehnološkom parku Malaga TechPark viđeni su na terenu kako uzimaju uzorke.

Inače, ova kompanija je specijalizovana za analizu vode za piće i bazenske vode, kao i za mikrobiološka ispitivanja hrane na prisustvo bakterija E. coli i Salmonella.

Istraga o curenju gasa je još u toku, a nadležni se nisu izjasnili da li će bazen tokom dana ponovo biti otvoren za kupače.

Sličan incident u Rimu: Petogodišnjak u kritičnom stanju

Ovaj nesrećni događaj na španskoj obali odigrao se samo dan nakon slične drame u Rimu, gde se petogodišnji dečak bori za život usled trovanja isparenjima hlora.

Incident se dogodio u sportskom klubu u Mentani, na periferiji Rima, u trenutku kada se u vodi nalazilo oko 20 ljudi, među kojima i sedmoro dece mlađe od 10 godina. Kupači su naglo osetili pečenje u očima i grlu, praćeno snažnim kašljem i gubitkom daha. Ukupno osam osoba se otrovalo, od kojih je četvoro dece uzrasta od 10 do 15 godina.

Oko 50 posetilaca je evakuisano dok su se otrovna isparenja širila kompleksom, teško povređeni dečak je hitno prevezen u rimsku bolnicu Sant’Andrea, a objekat je do daljeg zatvoren.

Podsećanje na Majorku i opasnosti od neredovnog održavanja

Slična situacija zabeležena je i u julu 2022. godine u hotelu Sea Club na Majorki, kada je masovno curenje hlora otrovalo više od 20 ljudi, uključujući i decu. Mnogi turisti su tada pretrpeli mučninu, povraćanje, kao i iritaciju i svrabež kože, pa su im zdravstveni radnici pružali prvu pomoć i davali kiseonik u samoj bašti hotela.

Ovakva trovanja na bazenima najčešće nastaju kada se nivo hlora i pH vrednost vode ne održavaju na propisanom nivou, što dovodi do hemijskih reakcija i stvaranja toksičnih jedinjenja koja izazivaju opasne respiratorne smetnje, iritaciju očiju i stomačne tegobe.