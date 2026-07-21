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Dok influenseri Endru i Tristan Tejt ostaju u pritvoru na Floridi, gde osporavaju zahtev Velike Britanije za izručenje, novoobelodanjeni sudski dokumenti otkrivaju detalje tužilaštva o najnovijim optužbama za seksualne zločine, uključujući silovanje i trgovinu ljudima.

Federalni spisi objavljeni u ponedeljak detaljno opisuju pritužbe žena britanskim zvaničnicima o seksualnom i fizičkom zlostavljanju, uključujući tvrdnje da su davljene do gubitka svesti i silovane.

Braća, koja su se pojavila pred federalnim sudom u Majamiju, negirala su sve optužbe. Njihovi advokati su se zavetovali na borbu protiv izručenja, a jedan od njih je javno pozvao Trampovu administraciju da interveniše.

Nakon početka u britanskom rijaliti programu, braća su stekla ozloglašenost promovišući mizogini sadržaj na internetu, sakupljajući pratioce i krivične prijave.

Endru Tejt, pristalica predsednika SAD Donalda Trampa i samoproglašeni mizoginik, izgradio je platformu oko toksične muškosti i postao istaknuta figura u takozvanoj "manosferi".

1/7 Vidi galeriju Hapšenje braće Tristana i Endrua Tejta u Majamiju Foto: screenshot YT/livenowfox

Šta otkrivaju novi dokumenti

Dok su se već suočavali sa optužbama za silovanje i trgovinu ljudima u UK, najnovije optužbe su podnete nakon što je policija istražila prijave još četiri žrtve, čime je ukupan broj optužbi protiv njih dostigao 59.

U žalbi protiv Endrua Tejta detaljno su navedeni navodi o dve žrtve. Jedna žena, koja je radila u "vebkam biznisu", bila je podvrgnuta gušenju usled čega je izgubila svest, dok ju je on silovao u njenom domu u Bedfordu 2015.

Druga žrtva je tvrdila da je imala konsensualni odnos sa njim 2014, ali je tokom kasnijeg susreta u Mančesteru bila pritisnuta, onemogućena da diše i u strahu da će je ubiti.

Endru Tejt se suočava sa dodatnih sedam tačaka za silovanje, tri za trgovinu ljudima, tri za napad i 19 za "nepristojne slike deteta i ekstremnu pornografiju", ukupno 42 optužbe u Ujedinjenom Kraljevstvu.

U dokumentu protiv Tristana Tejta navodi se da je više puta silovao ženu sa kojom je bio u vezi (2012–2013), davići je do gubitka svesti i udarajući je kaišem, što je izazvalo ozbiljne modrice.

Jednom prilikom joj je napravio i masnicu na oku. Tristan se suočava sa dve nove tačke za silovanje, jednom za seksualni napad i tri za "omogućavanje putovanja radi eksploatacije", ukupno 17 optužbi. Tužioci navode da izjave svedoka, poruke i fotografije potkrepljuju ove tvrdnje.

1/7 Vidi galeriju Endrju i Tristan Tejt Foto: EPA Robert Ghement, AP Vadim Ghirda

Zašto su uhapšeni u SAD?

Nakon hapšenja 2022. u Rumuniji, gde se suočavaju sa optužbama za trgovinu ljudima i organizovanje kriminalne grupe, braći je bilo zabranjeno da napuste zemlju. Kada su rumunske vlasti ukinule ograničenja, odleteli su na Floridu. I dalje su pod izmenjenim merama puštanja i redovno putuju u Rumuniju na suđenja.

Zahtev UK za izručenje usledio je nakon istrage o delima koja je prijavilo sedam žena (2010–2017). Braća Tejt, koji imaju dvojno državljanstvo SAD i UK, uhapšeni su 18. jula od strane Službe šerifa SAD u Majamiju.

Njihov advokat Džozef Mekbrajd zatražio je puštanje na slobodu i izjavio da su optužbe „politički motivisane“. Vlasti na Floridi su takođe otvorile krivičnu istragu. Dani Pinter iz Nacionalnog centra za seksualnu eksploataciju izjavila je da su zahvalni vlastima na gonjenju pravde i da su žrtve sada bezbednije od kampanje zastrašivanja svedoka.

Kako funkcionise izručenje?

SAD i UK imaju sporazum o ekstradiciji iz 2007. godine, i Stejt department je od tada odobrio skoro svaki britanski zahtev.

Proces zahteva saslušanje pred američkim sudijom, ali konačnu odluku donosi američki državni sekretar Marko Rubio, koji ima pravo da odbije izručenje.

Ministarstvo pravde SAD potvrdilo je da su hapšenja izvršena u skladu sa zakonom. Međutim, Mekbrajd tvrdi da zahtev UK ometa slučajeve u Floridi i Rumuniji, pozivajući se na sporazum UK i Rumunije da se izručenje ne traži dok traju rumunski postupci.

Pravni stručnjak Žak Semelman objašnjava da, osim ako se Vlada Rumunije zvanično ne umeša kod Stejt departmenta, američki sud nema razloga da razmatra taj argument jer je Florida domaća jurisdikcija.

Rumunski sudovi su 2024. presudili da braća treba da budu izručena UK tek kada se slučaj u Rumuniji završi, ali taj dogovor ne obavezuje SAD.

Mekbrajd je aludirao i na izuzetak za "političko krivično delo", pozivajući Rubija i Trampovu administraciju da ne dozvole izručenje građana zbog "slobode govora". Međutim, visoki zvaničnik Stejt departmenta izjavio je da Rubio nije razgovarao sa njima i da nema planova za intervenciju. Takođe, izvori navode da se ni Donald Tramp neće mešati.

Šta sledi za braću Tejt?

Obojica ostaju u pritvoru dok američki okružni sudija tokom narednih nedelja ne odluči da li ispunjavaju uslove za izručenje.