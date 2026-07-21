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Američka vojska saopštila je da je pokrenula još jednu rundu udara na Iran kako bi "dodatno oslabila" njegove sposobnosti za napad na brodove u Ormuskom moreuzu.

Napadi - deseta noć zaredom - dolaze nakon što je američki predsednik SAD Donald Tramp obećao da će kazniti Iran zbog smrti američkih vojnika.

Iran je kao odgovor saopštio da je pogodio dva tankera za naftu u plovnom putu, kao i američku vojnu imovinu u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, javila je državna novinska agencija IRNA.

Predsednik Irana Masud Pezeškijan rekao je da Iran sada vodi "rat svih razmera" sa SAD. Tramp je ranije rekao da je Iran prethodne noći "veoma snažno" pogođen "u čast" trojice američkih vojnika koji su nedavno poginuli - dvojice u Jordanu i jednog u Iraku.

Centralna komanda SAD (CENTKOM) saopštila je da su njihovi najnoviji napadi pogodili iranske "vojne komandne centre, pomorske kapacitete, mesta za lansiranje raketa i dronova i sisteme protivvazdušne odbrane".

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Eksplozije su prijavljene u blizini severozapadnog grada Tabriza, gde su državni mediji javili da je jedna osoba poginula, a nekoliko je ranjeno, kao i u lukama Bandar Mahšar i Bandar Imam Homeini u zalivu i lukama Čabahar i Konarak na jugoistoku zemlje.

Centkom je takođe insistirao da komercijalni brodovi nastavljaju da prolaze kroz Ormuski moreuz.

Iran je u međuvremenu saopštio da su njegove snage napale dva tankera za naftu dok su pokušavali da prođu kroz ono što je nazvao "nebezbednom i opasnom južnom rutom" moreuza i da spasilački timovi preuzimaju njihove posade, prema državnim medijima.

Tanker u Ormuskom moreuzu pogođen nepoznatim projektilom

Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštila je da je tanker u Ormuskom moreuzu pogođen nepoznatim projektilom, što je primoralo posadu da napusti brod i ukrca se u čamac za spasavanje.

Nije bilo jasno da li je tanker o kome je izvestio UKMTO među onima koje je Iran naveo.

Šest tankera za gorivo i teretnih brodova prešlo je Ormuski moreuz u ponedeljak, prema preliminarnim podacima pomorske obaveštajne firme Kpler. Dva od ovih plovila su prethodno sankcionisane od strane SAD zbog veza sa Iranom.

Podaci pokazuju da je to manje u odnosu na osam brodova koji su prešli granicu 19. jula. Svi prelazi osim jednog obavljeni 20. jula bili su preko severne rute blizu Irana.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Napadi u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) takođe je tvrdio da je ciljao centar podataka američke kompanije Amazon u Bahreinu, prema državnim medijima u utorak.

IRGC je "napao i uništio centralnu infrastrukturu podataka američke kompanije Amazon u Bahreinu sa nekoliko krstarećih raketa“, objavila je državna novinska agencija IRNA.

Jordan je u utorak saopštio da je presreo pet dronova nakon što je saopštio da je oborio tri rakete u ponedeljak uveče. Bahrein je saopštio da su dronovi koje je lansirao Iran ciljali njegove sisteme za vazdušnu navigaciju - ali da saobraćaj nije pogođen. Kuvajtske oružane snage su takođe saopštile da su presrele iranske dronove.

Istovremeno, Teheran je saopštio da se diplomatske poruke i dalje razmenjuju između obe strane preko posrednika, uprkos propasti primirja.

Objavljen identitet poginulih američkih vojnika

Ministarstvo odbrane je u ponedeljak uveče potvrdilo identitet dvojice američkih vojnika - rednika Izabele Gonzales (19) iz Teksasa i poručnika Tajlera Džejmsa Fihana (25) sa Havaja - koji su poginuli u iranskom napadu na bazu Muvafak Salti u Jordanu tokom vikenda.