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Kristofer Pops (54) uhapšen je i tereti se za ubistvo drugog stepena Patrika Dirta (34), čiji je nestanak prijavljen u Ferbanksu u novembru 1993. godine, piše Gardijan.

Slučaj je ostao nerešen sve do januara 2025, kada je anonimni pozivalac kontaktirao policiju, preuzeo odgovornost za Dirtov nestanak i naveo mesto gde se nalaze njegovi posmrtni ostaci.

Istražitelji su utvrdili da je Pops dojavio, ali nisu objavili detalje istrage.

U maju 2025. godine policija je pronašla ostatke za koje je kasnije potvrđeno da pripadaju Dirtu, u buretu na dnu strmog nasipa pored puta, na lokaciji koju je osumnjičeni naveo.

Prema navodima policije, Pops i Dirt bili su kolege u auto-servisu.

Portparol državne policije Aljaske Ostin Mekdenijel rekao je da je istraga pokazala da je Pops navodno ubio Dirta iz vatrenog oružja tokom svađe na radnom mestu.

Mekdenijel je naveo da je Pops verovatno slao više anonimnih dojava policiji o Dirtovom nestanku i sopstvenoj umešanosti, ali motiv za takvo postupanje još nije poznat.

Policija je telo pronašla tek nekoliko meseci nakon prve dojave, jer je područje u januaru bilo prekriveno snegom, a kratko trajanje dnevne svetlosti otežavalo je potragu.

Velika porota u Ferbanksu podigla je optužnicu protiv Popsa 25. juna.

On je uhapšen 16. jula u Mičigenu i trenutno se nalazi u pritvoru okruga Kalamazu, gde čeka prebacivanje na Aljasku.

Ukoliko bude osuđen za ubistvo drugog stepena, Popsu prema zakonu Aljaske preti kazna od 10 do 99 godina zatvora.