Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dve osobe bile su zarobljene u stambenoj zgradi koju je zahtavio požar, a spasene su bukvalno u poslednjem trenutku.

Požar je izbio oko 9:15, u stanu na petom spratu stambene zgrade u oblasti Muratpaša. Plamen se brzo širio, zbog čega Ramazan U. i Deniz J. nisu mogli da pobegnu.

Njih dvojica sklonili su se na prozorsku dasku ispred stana i počeli da dozivaju pomoć, dok su vlasti odmah obaveštene.

Vatrogasci su stigli na lice mesta sa merdevinama i uspeli su da ih bezbedno spuste.

Dvojica muškaraca su se nagutala dima, i nakon što im je ukazana prva pomoć, prebačeni su u bolnicu na preglede.

Vatrogasna služba je stavila požar pod kontrolu posle oko pola sata.