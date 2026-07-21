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Dve osobe bile su zarobljene u stambenoj zgradi koju je zahtavio požar, a spasene su bukvalno u poslednjem trenutku.

Požar je izbio oko 9:15, u stanu na petom spratu stambene zgrade u oblasti Muratpaša. Plamen se brzo širio, zbog čega Ramazan U. i Deniz J. nisu mogli da pobegnu.

Njih dvojica sklonili su se na prozorsku dasku ispred stana i počeli da dozivaju pomoć, dok su vlasti odmah obaveštene.

Vatrogasci su stigli na lice mesta sa merdevinama i uspeli su da ih bezbedno spuste.

Dvojica muškaraca su se nagutala dima, i nakon što im je ukazana prva pomoć, prebačeni su u bolnicu na preglede.

Vatrogasna služba je stavila požar pod kontrolu posle oko pola sata.

Očevidac koji se nalazio preko puta stambene zgrade opisao je dramatične trenutke, rekavši da je video gust dim kako izlazi iz stana i dve zarobljene osobe kako vise sa prozora dok nisu stigli vatrogasci.

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