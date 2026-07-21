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Sinoć je Ukrajina izveli snažne raketne i napade dronovima na nekoliko ruskih regiona.

Eksplozije su prijavljene u Lipecku, Belgorodu, Volgogradu i Anapi, kao i na teritoriji Krimskog poluostrva i grada Mariupolja, a požari su izbili na više lokacija, piše prm.ua.

Požar u metalurškom pogonu u Lipecku

Prema informacijama sa ruskih Telegram kanala, nakon što je proglašena raketna pretnja u Lipecku, izbio je požar u blizini Novolipeckog metalurškog pogona i termoelektrane TE-2. Za sada nema zvanične potvrde o tome koji je objekat pogođen.

Gubernator Lipecke oblasti Jegor Artamonov potvrdio je napad na region, ali nije objavio detalje o posledicama.

Raketna uzbuna bila je na snazi i u Belgorodu i drugim naseljima u regionu. Lokalni mediji izveštavaju da je nakon operacije protivvazdušne odbrane došlo do prekida u vodosnabdevanju grada, što ukazuje na moguću štetu na infrastrukturi.

Operativni štab Belgorodske oblasti saopštio je da u napadu nije bilo povređenih. "Niko nije povređen tokom raketnog napada na Belgorod i okolinu", navodi se u njihovom saopštenju.

Eksplozije u Volgogradu i na Krimu

Izveštaji o eksplozijama stigli su i iz Volgograda, gde je takođe tokom noći objavljena raketna uzbuna. Za sada nema zvaničnih informacija o mogućim pogocima ili šteti.

Bespilotne letelice su takođe primećene iznad Anape i na teritoriji Krima i Mariupolja. Na Krimu su se noću čule eksplozije, a podaci o posledicama napada se još uvek utvrđuju.

Prethodne noći, Moskva i Moskovska oblast bili su meta masovnog napada dronova. Napad je izazvao požare u logističkim centrima, skladištima i skladištu nafte.

Ruske vlasti su objavile da je u napadu učestvovalo više od 400 dronova i prijavile žrtve. Iste noći, ukrajinski dronovi su napali i Krim. Eksplozije su odjeknule u nekoliko gradova na poluostrvu, a požar je izbio i na trafostanici kod Alušte.

(Kurir.rs/Indeks/prm.ua)

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