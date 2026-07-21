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Dron je snimio veliku belu ajkulu, dugačku oko tri metra, kako pliva samo nekoliko metara od plivača na plaži Kapistrano u Kaliforniji.

Snimak prikazuje ajkulu kako se približava grupi ljudi, uključujući decu, koja nisu bila svesna njenog prisustva. Scenu je zabeležio fotograf Met Larmand, izveštava Surfer.

Larmand, koji redovno fotografiše ajkule, rekao je da nikada nije video ajkulu da se toliko približi ljudima, a da oni to ne primete.

Pokušao je da ih upozori sa obližnjeg pristaništa, ali ga nisu čuli. Životinja se potom udaljila bez incidenata.

Snimci iz vazduha

Takvi susreti su česti u Južnoj Kaliforniji, posebno leti. Kris Lou, direktor laboratorije za istraživanje ajkula na Državnom univerzitetu Kalifornije u Long Biču, objašnjava da to područje služi kao neka vrsta "vrtića" za mlade velike bele ajkule. One tamo uče da love i često se kreću oko ljudi.

Lou ističe da ajkule uglavnom nisu zainteresovane za ljude. "U većini slučajeva, ajkule jednostavno ignorišu ljude. Plivaju odmah pored njih, a ljudi čak ni ne znaju da su tamo. Imamo mnogo dokaza koji pokazuju da ne predstavljaju stvarnu pretnju, već samo obavljaju svoj posao", rekao je on.