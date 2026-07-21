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Ruski napad pogodio je danas stambenu zgradu u Odesi, pri čemu su povređene tri osobe, saopštile su lokalne ukrajinske vlasti.

Zamenik načelnika Gradske vojne administracije Odese Sergej Krasilenko objavio je na Telegramu da je meta napada bila jedna od centralnih gradskih ulica.

„Neprijatelj je gađao jednu od centralnih ulica grada. Tri osobe su povređene“, naveo je Krasilenko.

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Dvoje povređenih završilo u bolnici

Prema njegovim rečima, dvoje povređenih prevezeno je u bolnicu. Reč je o sedamnaestogodišnjem mladiću koji je zadobio gelerske povrede leđa i dvadesettrogodišnjoj ženi sa posekotinom na nozi. Trećoj povređenoj osobi medicinska pomoć pružena je na licu mesta.

Nadležne službe trenutno rade na otklanjanju posledica napada, a u granatiranju je oštećena stambena zgrada.

Podsetimo, u ruskom napadu na Odesu koji je izveden u popodnevnim satima 20. jula poginule su tri osobe, dok je broj povređenih porastao na osam.

1/14 Vidi galeriju Veliki ruski napad raketama i dronovima na ukrajinsku prestonicu Kijev Foto: Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia, Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia, Evgen KOTENKO / AFP / Profimedia

Rusi izveli napad balističkim raketama na Kijev

U ruskom raketnom napadu izvedenom u noći između 18. i 19. jula uništena je štamparija kompanije Konvi Group, a izgorelo je gotovo 250.000 školskih udžbenika, prenosi Ukrinform.

Komercijalna direktorka kompanije Konvi, Viktorija Gajdaj, objavila je na Fejsbuku da je reč o jednoj od najvećih štamparija u Ukrajini koja se bavi štampanjem školskih udžbenika.

"Noć 19. jula bila je strašna za Kijev, a razorna za štampariju Konvi Group. Na sreću, nijedan zaposleni nije povređen u napadu", navela je Gajdaj.