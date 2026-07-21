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Neposredno pre ponoći slovenačka policija uhapsila je muškarca (39) osumnjičenog za ubistvo svoje supruge (36) u mestu Vuhred. Osumnjičeni se sam vratio ispred stambene zgrade u kojoj je zločin počinjen, gde su ga policajci uočili i uhapsili.

Prema nezvaničnim informacijama koje su objavili slovenački i mediji iz Bosne i Hercegovine, osumnjičeni je Amir Uzunović, dok je ubijena njegova supruga Zijada Uzunović. Slovenačka policija njihova imena za sada nije zvanično saopštila.

Nakon ubistva, kako je rekao policiji, Uzunović je preplivao reku Dravu i pobegao peške. Ceo dan se skrivao na više teško pristupačnih lokacija.

Sin pronašao mrtvu majku

Policija sumnja da je tridesetdevetogodišnjak nožem usmrtio svoju tridesetšestogodišnju suprugu, koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta. Ubistvo se dogodilo u stambenoj zgradi u centru Vuhreda.

Policija je o zločinu obaveštena u ponedeljak nešto pre jedan sat posle ponoći, kada je lekar prijavio slučaj. Brat osumnjičenog dovezao je njegovog maloletnog sina u Dom zdravlja u Radljama ob Dravi.

Prema navodima policije, dečak je po dolasku kući pronašao mrtvu majku, nakon čega je pozvao strica. O detetu je potom brigu preuzeo nadležni Centar za socijalni rad.

U braku bili oko 15 godina

Prema nezvaničnim informacijama, Amir, Zijada i njihov sin živeli su zajedno u stanu u Vuhredu. Navodno su se poznavali još iz Bosne i Hercegovine i bili u braku oko 15 godina.

List Avaz navodi da je Amir poreklom iz Halinovića kod Kaknja, a Zijada iz obližnjih Mijakovića. U Sloveniju su se preselili zbog posla.

Slovenački mediji nezvanično navode da su oboje ranije radili u fabrici Marles u Podvelki, a kasnije u kompaniji Tomles. Meštani su rekli da porodicu nisu dobro poznavali i da pre zločina nisu primetili ništa neuobičajeno.

Viđen kod groblja, na mostu i u autobusu

Odmah po prijavi ubistva slovenačka policija obavestila je kolege iz Hrvatske i Austrije i pokrenula opsežnu potragu.

Tokom dana stiglo je više dojava građana. Oko devet časova policija je dobila informaciju da se osumnjičeni nalazi kod groblja u Vuzenici. Pretraženo je oko šest kilometara obale Drave, ali je uspeo da pobegne.

Inspektor Policijske uprave Celje Boštjan Kavc izjavio je da je reč o izuzetno strmom i teško pristupačnom terenu.

„Dvojica policajaca na konjima pregledala su nekoliko kilometara obale Drave. Pretražili smo više napuštenih objekata, skladišta, autobuska stajališta, područje uz železničku prugu, kamenolom, mesto na Dravi gde je osumnjičeni često pecao, kao i okolinu ribnjaka u Radljama ob Dravi. Pribavili smo i snimke sa više nadzornih kamera na području kojim se mogao kretati“, rekao je Kavc.

U večernjim satima jedan građanin prijavio je da je osumnjičenog video na kraju mosta u Vuhredu, ali je do dolaska policije već nestao.

Kasnije je policija dobila dojavu da je viđen u autobusu i da je izašao na području Mute, što je nakon hapšenja i sam potvrdio. Ispričao je da je posle ubistva preplivao Dravu i ceo dan se skrivao na nekoliko teško pristupačnih lokacija.

Vratio se na mesto zločina

Policija je pretpostavljala da bi se osumnjičeni mogao vratiti na mesto ubistva, pa su patrole bile raspoređene u blizini stambene zgrade.

„Policijska patrola je sinoć oko 23.20 časova u blizini zgrade u kojoj se dogodilo ubistvo uočila osumnjičenog i uhapsila ga. Nije očekivao prisustvo policije, ali se prilikom hapšenja nije opirao“, saopštila je Policijska uprava Celje.

Po završetku kriminalističke istrage biće priveden istražnom sudiji uz krivičnu prijavu za ubistvo.

Motiv ubistva još nije poznat

Motiv zločina za sada nije poznat. Policija je saopštila da je osumnjičeni u poslednje vreme bio psihički nestabilan, ali nije iznosila dodatne detalje.

Takođe je navedeno da policija ranije nije intervenisala u ovoj porodici i da osumnjičeni nije bio evidentiran zbog krivičnih dela. U policijskoj evidenciji nalazio se samo zbog jednog saobraćajnog prekršaja.