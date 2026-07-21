KREMLJ STEŽE OBRUČ OKO STRANACA Ko ne sluša vlast - TEŠKO NJEMU! Za ove prekršaje sledi proterivanje iz zemlje
Donji dom ruskog parlamenta, Državna duma, usvojio je u drugom i trećem čitanju zakon kojim se značajno proširuju razlozi zbog kojih strani državljani mogu biti proterani iz Rusije.
Prema novim pravilima, deportacija će biti moguća i zbog učešća na neprijavljenim protestima, „diskreditacije“ ruske vojske, pozivanja na uvođenje sankcija Rusiji, nepoštovanja pravila tokom vanrednog ili ratnog stanja, ometanja saobraćaja, neposlušnosti prema policiji i graničnoj službi, sitnog huliganstva, diskriminacije, kao i pucanja iz vatrenog oružja na mestima gde je to zabranjeno.
Istim zakonom povećane su i novčane kazne za kršenje propisa o prelasku granice, ulasku i boravku u Rusiji, kao i za nezakonito zapošljavanje stranih državljana.
Stroži uslovi za dobijanje ruskog državljanstva
Poslanici su usvojili i poseban zakon kojim se strancima sa krivičnim dosijeom zabranjuje sticanje ruskog državljanstva. Krivična presuda, bez obzira na to da li je izrečena u Rusiji ili inostranstvu, biće razlog i za odbijanje zahteva za boravišnu ili privremenu dozvolu.
Svi strani državljani koji podnose zahtev za boravak u Rusiji moraće da dostave potvrdu da nisu osuđivani, i to već od navršene 14. godine života.
Od ove obaveze izuzeta su deca, osobe sa statusom izbeglica, kao i državljani drugih zemalja koji služe po ugovoru u Oružanim snagama Rusije ili su učestvovali u borbenim dejstvima u njihovom sastavu.
Moskva poslednjih godina dodatno steže migracionu politiku
Ruske vlasti poslednjih godina uvode sve stroža pravila za strane državljane. Formiran je registar osoba pod posebnim nadzorom, u koji pojedinci mogu biti upisani čak i greškom.
Uvedeno je i obavezno polaganje testa iz ruskog jezika za upis dece stranih državljana u škole, dok su istovremeno pooštreni uslovi za ubrzano dobijanje boravišne dozvole za osobe koje su u braku sa ruskim državljanima.
(Kurir.rs/Meduza)