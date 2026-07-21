Slušaj vest

Donji dom ruskog parlamenta, Državna duma, usvojio je u drugom i trećem čitanju zakon kojim se značajno proširuju razlozi zbog kojih strani državljani mogu biti proterani iz Rusije.

Prema novim pravilima, deportacija će biti moguća i zbog učešća na neprijavljenim protestima, „diskreditacije“ ruske vojske, pozivanja na uvođenje sankcija Rusiji, nepoštovanja pravila tokom vanrednog ili ratnog stanja, ometanja saobraćaja, neposlušnosti prema policiji i graničnoj službi, sitnog huliganstva, diskriminacije, kao i pucanja iz vatrenog oružja na mestima gde je to zabranjeno.

Istim zakonom povećane su i novčane kazne za kršenje propisa o prelasku granice, ulasku i boravku u Rusiji, kao i za nezakonito zapošljavanje stranih državljana.

Stroži uslovi za dobijanje ruskog državljanstva

Poslanici su usvojili i poseban zakon kojim se strancima sa krivičnim dosijeom zabranjuje sticanje ruskog državljanstva. Krivična presuda, bez obzira na to da li je izrečena u Rusiji ili inostranstvu, biće razlog i za odbijanje zahteva za boravišnu ili privremenu dozvolu.

Svi strani državljani koji podnose zahtev za boravak u Rusiji moraće da dostave potvrdu da nisu osuđivani, i to već od navršene 14. godine života.

Foto: SEFA KARACAN / AFP / Profimedia

Od ove obaveze izuzeta su deca, osobe sa statusom izbeglica, kao i državljani drugih zemalja koji služe po ugovoru u Oružanim snagama Rusije ili su učestvovali u borbenim dejstvima u njihovom sastavu.

Moskva poslednjih godina dodatno steže migracionu politiku

Ruske vlasti poslednjih godina uvode sve stroža pravila za strane državljane. Formiran je registar osoba pod posebnim nadzorom, u koji pojedinci mogu biti upisani čak i greškom.