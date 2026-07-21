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Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro optužio je iranske bezbednosne službe da su u Teheranu privremeno privele dvojicu zaposlenih u francuskoj ambasadi, ocenivši da je reč o "izuzetno ozbiljnom činu zastrašivanja".

Baro je naveo da su dvojica službenika ambasade u nedelju uveče privedena bez obrazloženja, zadržana nekoliko sati i ispitivana, dok je jedan od njih, prema tvrdnjama francuske strane, bio izložen fizičkom nasilju.

"U nedelju uveče dvojica službenika francuske ambasade u Iranu bila su meta izuzetno ozbiljnog čina zastrašivanja iranskih bezbednosnih službi, uz očigledno kršenje diplomatskog imuniteta koji uživaju", napisao je Baro na društvenoj mreži X.

Dvojici zaposlenih kasnije je dozvoljeno da se vrate u ambasadu, gde se trenutno nalaze na sigurnom. Prema rečima francuskog ministra, očekuje se da će u narednim satima napustiti Iran i vratiti se u Francusku.

Baro je dodao da su privedeni službenici bili angažovani na francuskim programima podrške iranskom civilnom društvu, posebno umetnicima i naučnicima.

Francuska upozorila Iran na posledice

Francuski šef diplomatije saopštio je da je o incidentu razgovarao sa iranskim ministrom spoljnih poslova i upozorio da ovaj slučaj neće ostati bez posledica.

"Obavestio sam iranskog ministra spoljnih poslova da ovo izuzetno ozbiljno i neprihvatljivo kršenje nepovredivosti naših službenika ne može ostati bez posledica", poručio je Baro.

Francuska je zbog incidenta pozvala i otpravnika poslova iranske ambasade u Ministarstvo spoljnih poslova u Parizu.