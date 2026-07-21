IRANCI POLOMILI ZUBE Kuvajt i Bahrein odbili iranske raketne i napade dronovima, vojska podignuta na najviši stepen pripravnosti! Ovo su bile ključne mete napad
Kuvajt i Bahrein saopštili su da su njihove protivvazdušne odbrane uspešno odbile novi talas iranskih raketnih i napada bespilotnim letelicama, dok sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavlja da se širi na zemlje Persijskog zaliva.
Generalštab Oružanih snaga Kuvajta objavio je da su sistemi protivvazdušne odbrane presretali "neprijateljske rakete i dronove", navodeći da je reč o novom napadu koji je usledio nakon, kako tvrde, iranske agresije. Građanima je upućen apel da ne prilaze ostacima oborenih projektila i bespilotnih letelica, dok su vojska i bezbednosne službe stavljene u stanje pune pripravnosti.
Slično saopštenje stiglo je i iz Bahreina, gde su vlasti navele da su protivvazdušni sistemi presreli i uništili više vazdušnih pretnji pre nego što su pogodile ciljeve. Bahreinske odbrambene snage poručile su da nastavljaju da prate situaciju i da su spremne da odgovore na svaki novi napad.
Iranska Revolucionarna garda prethodno je saopštila da su mete bili američki vojni objekti u Bahreinu i Kuvajtu, uključujući radarske sisteme i baze koje koriste američke snage. Međutim, nije bilo potvrde da su projektili pogodili planirane ciljeve, dok su kuvajtske i bahreinske vlasti saopštile da je većina pretnji oborena u vazduhu.
Iran nastavlja odmazdu zbog američkih udara
Najnoviji napadi usledili su nakon nove serije američkih vazdušnih udara na vojne ciljeve u Iranu. Vašington je saopštio da su operacije usmerene na očuvanje bezbednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz i odgovor na prethodne iranske napade na američke interese u regionu.
Kao odgovor, Iran je poslednjih dana više puta gađao američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, tvrdeći da se radi o legitimnoj odmazdi zbog američkih operacija.
Sukob se širi na ceo Persijski zaliv
Poslednjih nedelja sukob je prerastao okvire direktnog američko-iranskog obračuna. Pored raketnih i napada dronovima na američke baze, napadani su tankeri u Ormuskom moreuzu, dok su jemenski Huti, koje podržava Iran, zapretili blokadom pomorskih ruta prema Saudijskoj Arabiji, što je dodatno povećalo zabrinutost za globalno snabdevanje energentima.
Istovremeno, Pentagon je saopštio da je u poslednjim nedeljama gotovo stotinu američkih vojnika povređeno u iranskim napadima širom regiona, dok Vašington nastavlja vazdušne operacije protiv iranskih vojnih ciljeva. Uprkos intenzivnim borbama, diplomatski napori za postizanje prekida vatre i dalje traju, ali za sada bez vidljivog napretka.
(Kurir.rs/Reuters/arabnews.com/internazionale.it)