Slušaj vest

Kuvajt i Bahrein saopštili su da su njihove protivvazdušne odbrane uspešno odbile novi talas iranskih raketnih i napada bespilotnim letelicama, dok sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavlja da se širi na zemlje Persijskog zaliva.

Generalštab Oružanih snaga Kuvajta objavio je da su sistemi protivvazdušne odbrane presretali "neprijateljske rakete i dronove", navodeći da je reč o novom napadu koji je usledio nakon, kako tvrde, iranske agresije. Građanima je upućen apel da ne prilaze ostacima oborenih projektila i bespilotnih letelica, dok su vojska i bezbednosne službe stavljene u stanje pune pripravnosti.

1/6 Vidi galeriju Osvetnički udari Amerike na Iran zbog pogibije američkih vojnika u Jordanu - 19.07.2026. godine Foto: screenshot apnews

Slično saopštenje stiglo je i iz Bahreina, gde su vlasti navele da su protivvazdušni sistemi presreli i uništili više vazdušnih pretnji pre nego što su pogodile ciljeve. Bahreinske odbrambene snage poručile su da nastavljaju da prate situaciju i da su spremne da odgovore na svaki novi napad.

Iranska Revolucionarna garda prethodno je saopštila da su mete bili američki vojni objekti u Bahreinu i Kuvajtu, uključujući radarske sisteme i baze koje koriste američke snage. Međutim, nije bilo potvrde da su projektili pogodili planirane ciljeve, dok su kuvajtske i bahreinske vlasti saopštile da je većina pretnji oborena u vazduhu.

Iran nastavlja odmazdu zbog američkih udara

Najnoviji napadi usledili su nakon nove serije američkih vazdušnih udara na vojne ciljeve u Iranu. Vašington je saopštio da su operacije usmerene na očuvanje bezbednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz i odgovor na prethodne iranske napade na američke interese u regionu.

Kao odgovor, Iran je poslednjih dana više puta gađao američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, tvrdeći da se radi o legitimnoj odmazdi zbog američkih operacija.

Sukob se širi na ceo Persijski zaliv

Poslednjih nedelja sukob je prerastao okvire direktnog američko-iranskog obračuna. Pored raketnih i napada dronovima na američke baze, napadani su tankeri u Ormuskom moreuzu, dok su jemenski Huti, koje podržava Iran, zapretili blokadom pomorskih ruta prema Saudijskoj Arabiji, što je dodatno povećalo zabrinutost za globalno snabdevanje energentima.