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Kazahstan treba da obustavi isporuke sirove nafte svom glavnom izvoznom terminalu na ruskoj obali Crnog mora zbog napada na tankere koji odvraćaju vlasnike brodova od korišćenja luke, prenela je američka agencija Blumberg.

Očekuje se da će terminal Kaspijskog konzorcijuma za cevovode (CPC), u blizini ruske luke Novorosijsk, prestati da prima naftu iz Kazahstana, saopštili su upućeni izvori.

Ako blokada potraje do kraja nedelje, kazahstanski proizvođači bi mogli da budu primorani da smanje svoju proizvodnju, dodali su isti izvori.

Terminal CPC obrađuje oko 80 odsto kazahstanskog izvoza sirove nafte. Kao drugi najveći dobavljač nafte u Evropi, Kazahstan igra značajnu ulogu za evropske rafinerije, koje trenutno nastoje da zamene zalihe iz Persijskog zaliva.

Iako se nalazi u Rusiji, terminal CPC i izvoz koji tranzitira kroz njega nisu predmet zapadnih sankcija, dodao je Blumberg.