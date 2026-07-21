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Veliki požar izbio je u utorak oko 14.30 časova po lokalnom vremenu u blizini aerodroma Bordo u Francuskoj, zbog čega su letovi privremeno obustavljeni, dok su dvojica vatrogasaca izgubila život boreći se sa vatrenom stihijom.

Prema navodima lokalnih medija, požar je izbio u ulici Avenija Rolan Garos, nedaleko od dugoročnog parkinga P4 aerodroma Bordo. Vatra se brzo proširila na površinu od oko jednog hektara.

Pogunula dvojica vatrogasaca

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez potvrdio je da su dvojica vatrogasaca poginula tokom gašenja požara.

Zbog požara privremeno su obustavljeni polasci sa aerodroma Bordo, dok je više puteva u okolini zatvoreno kako bi hitne službe mogle nesmetano da intervenišu.

Vatrogasci i dalje rade na gašenju požara, dok se gust crni dim nadvio nad područjem. Prema poslednjim informacijama, situacija je stavljena pod kontrolu, a avio-saobraćaj je u međuvremenu nastavljen.

Francuska na najvišem stepenu upozorenja zbog požara

Departman Žironda u utorak je stavljen na najviši, crveni stepen upozorenja zbog opasnosti od šumskih požara, nakon višenedeljnog toplotnog talasa i dugotrajnog sušnog perioda.

Od početka godine do sredine jula u Francuskoj je izgorelo više od 42.000 hektara zemljišta, čime je već oboren prethodni rekord zabeležen tokom 2022. godine.

1/11 Vidi galeriju Požari na jugu Francuske Foto: CHLOE REULET/EPA, SDIS13/SDIS13, SDIS13/SDIS13

Francuski predsednik Emanuel Makron odao je počast dvojici poginulih vatrogasaca u objavi na društvenoj mreži X.

"Dvojica vatrogasaca izgubila su živote intervenišući tokom požara u Merinjaku. Njihovim porodicama, najbližima i svim francuskim vatrogascima upućujem saučešće, zahvalnost i podršku cele nacije", poručio je Makron.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez takođe je odao počast stradalima.