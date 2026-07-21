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Tramp se danas u Beloj kući sastao sa predsednikom Libana Džozefom Aunom, poručivši da će Sjedinjene Američke Države "mnogo pomoći" toj zemlji i da već postoje konkretni planovi za jačanje libanske vojske u borbi protiv Hezbolaha. Sastanak dolazi u trenutku kada Bejrut i Izrael, uz posredovanje Vašingtona, vode retke direktne pregovore sa ciljem trajnog smirivanja sukoba.

Američki predsednik Donald Tramp ugostio je danas u Beloj kući predsednika Libana Džozefa Auna, koji boravi u četvorodnevnoj poseti Vašingtonu, u pokušaju da obezbedi dugoročnu stabilnost nakon višemesečnih sukoba između Izraela i proiranskog Hezbolaha.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Pre početka razgovora u Ovalnom kabinetu, Tramp je rekao da SAD imaju "veoma konkretne planove" zajedno sa drugim državama kako bi pružile podršku libanskoj vojsci u suočavanju sa Hezbolahom.

"Rešićemo mnogo problema u Libanu. Ta zemlja zaslužuje da bude tretirana sa poštovanjem. Već postoje veoma konkretni planovi, a Liban postaje sve sposobniji da sam rešava svoje bezbednosne izazove", rekao je Tramp.

Dodao je i da će Sjedinjene Države "mnogo pomoći" Libanu, naglasivši da Vašington želi da ojača državne institucije i bezbednosne snage.

Liban očekuje povlačenje izraelske vojske

Aunova poseta predstavlja prvi susret jednog predsednika Libana sa američkim predsednikom u Beloj kući od 2009. godine.

Po dolasku u Belu kuću, Tramp je dočekao Auna na prilazu rezidenciji, rukovao se sa njim i nazvao ga "veoma cenjenim". Dvojica lidera nisu odgovarala na pitanja novinara o odnosima Libana i Izraela pre nego što su ušli u Ovalni kabinet, gde je Tramp kasnije ipak dozvolio prisustvo medija.

1/15 Vidi galeriju Izrael Liban Foto: AP/Hussein Malla, EPA/Wael Hamzeh, AP/Hassan Ammar, EPA str, AP/Baz Ratner

Libanska strana očekuje da razgovori doprinesu povlačenju izraelskih trupa sa velikog dela juga Libana koji je i dalje pod njihovom kontrolom, kao i dodatnoj američkoj pomoći libanskoj vojsci kako bi preuzela punu kontrolu nad oblastima u kojima je Hezbolah decenijama imao snažno uporište.

Krajem juna Liban i Izrael postigli su okvirni sporazum kojim je predviđeno postepeno povlačenje izraelskih snaga i razoružavanje Hezbolaha. Sporazum takođe predviđa korake ka mogućem budućem mirovnom sporazumu između dve zemlje, koje nikada nisu uspostavile diplomatske odnose i formalno su u stanju sukoba još od osnivanja Izraela.

Tramp ponovo zapretio Iranu

Govoreći o Iranu, Tramp je ocenio da bi toj zemlji bilo potrebno između 20 i 25 godina da se oporavi ukoliko bi SAD sada obustavile pritisak.

"Nismo još završili", poručio je američki predsednik.

On je najavio i da će SAD uskoro izvesti snažne udare na oblast poznatu kao "Pickaxe Mountain", za koju se veruje da se u njoj nalazi deo iranskih zaliha obogaćenog uranijuma.